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Факти / Україна / Суспільство

Росіянам не вдається перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб оточити наші сили – Гайдай

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сергій Гайдай

Загарбники кинули величезні сили, аби захопити всю територію Луганської області. Попри важкі бої та шквальні обстріли українські захисники досі утримують частину Сєвєродонецька. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що “росіяни вихвалялися, що візьмуть місто під контроль за кілька годин”. Але їм не вдається перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, щоби оточити наші сили. Голова ОВА додав, що “ситуація важка, але контрольована”.

– По Сєвєродонецьку важка дуже ситуація. Для росіян це (захоплення міста, – Ред.) принципово, бо вони вже збрехали, що вони його повністю контролюють, а насправді в місті тривають бої. Тому вони кидають туди всі резерви і гатять з усього, що в них є. Ситуація достатньо динамічно розвивається, – сказав він.

За його словами, кілька днів тому українські спецпризначенці дійсно зайшли і зачистили майже повністю половину міста.

Зараз дивляться

— Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти у якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють тільки околицю міста. Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде, – додав він.

Він висловив сподівання, що вдастся протримати Лисичанськ щонайменше до моменту, коли до України надійде достатня кількість зброї.

– Лисичанськ знаходиться на горі і його дійсно зручніше захищати. Мені б хотілося, щоби ми протрималися там як мінімум до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоби ми могли відтіснити їхню “арту”, – це для нас головний біль.

Щодо траси Лисичанськ – Бахмут, то вона контролюється росіянами, але й “обстрілюється дуже потужно”. Україна має доступ до Лисичанська і за словами Гайдая, туди щодня доставляються гуманітарні вантажі, а також намагаються евакуювати звідти по 10, 15, 20 людей.

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Фото: Сергій Гайдай

Джерело: РБК-Україна
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