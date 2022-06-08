Росіянам не вдається перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб оточити наші сили – Гайдай

Червень, 08 в 16:34

Загарбники кинули величезні сили, аби захопити всю територію Луганської області. Попри важкі бої та шквальні обстріли українські захисники досі утримують частину Сєвєродонецька. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що “росіяни вихвалялися, що візьмуть місто під контроль за кілька годин”. Але їм не вдається перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, щоби оточити наші сили. Голова ОВА додав, що “ситуація важка, але контрольована”.

– По Сєвєродонецьку важка дуже ситуація. Для росіян це (захоплення міста, – Ред.) принципово, бо вони вже збрехали, що вони його повністю контролюють, а насправді в місті тривають бої. Тому вони кидають туди всі резерви і гатять з усього, що в них є. Ситуація достатньо динамічно розвивається, – сказав він.

За його словами, кілька днів тому українські спецпризначенці дійсно зайшли і зачистили майже повністю половину міста.

Зараз дивляться

— Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти у якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють тільки околицю міста. Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде, – додав він.

Він висловив сподівання, що вдастся протримати Лисичанськ щонайменше до моменту, коли до України надійде достатня кількість зброї.

– Лисичанськ знаходиться на горі і його дійсно зручніше захищати. Мені б хотілося, щоби ми протрималися там як мінімум до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоби ми могли відтіснити їхню “арту”, – це для нас головний біль.

Щодо траси Лисичанськ – Бахмут, то вона контролюється росіянами, але й “обстрілюється дуже потужно”. Україна має доступ до Лисичанська і за словами Гайдая, туди щодня доставляються гуманітарні вантажі, а також намагаються евакуювати звідти по 10, 15, 20 людей.

Фото: Сергій Гайдай