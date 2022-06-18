Червень, 18 в 19:00

Військовий експерт Олег Жданов розповів про чинники, від яких залежатиме наступ Збройних сил України на Крим з метою його деокупації.

Про це Жданов розповів в інтерв’ю Вікнам.

Він зауважив, щоб наша армія мала успіх у контрнаступах Збройним силам конче необхідна західна важка артилерія. За допомогою неї можна буде звільнити увесь Південний напрямок.

Зараз дивляться

– Цілком імовірний сценарій, якщо ми звільнимо Херсон, якщо у нас буде відповідне угрупування військ і ми будемо просуватися в бік російського кордону. Тоді ми дійдемо до Перекопська і до Чонгара, – наголосив експерт.

Щодо просування на Крим, то за його словами, далі треба буде дивитися на те, наскільки Крим буде укріплений та яка кількість російських військ знаходиться на півострові.

– Якщо кількість російських військ буде незначною, щоб зупинити ЗСУ, то треба заходити й проводити військову операцію. Але в будь-якому випадку вирішувати буде президент на підставі доповіді Генштабу, – наголосив Олег Жданов.

Крім того, проблема первинного входу у Крим ще може бути географічна, тобто є невелика частина суходолу для проходу військ. Якщо ж окупанти там зосередять свої підрозділи, то українській армії там буде важко проходити.