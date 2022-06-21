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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни захопили податкову у Херсоні

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Росіяни захопили податкову у Херсоні
Фото: Depositphotos

Російські окупанти продовжують своє полювання на особисті дані жителів Херсонської області. 21 червня стало відомо, що росіяни захопили обласну податкову службу.

Про це розповідає місцевий журналіст Костянтин Риженко.

За його словами, щоб приміщення відкрити акуратно, окупанти викликали слюсаря.

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– Сьогодні вранці росіяни захопили обласну податкову на Ушакова. Викликали слюсаря, щоби двері зняти акуратно, – написав Риженко.

Факти ICTV звернулися до Державної податкової служби із запитом щодо того, які дані можуть отримати росіяни, а також, які наслідки це матиме.

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