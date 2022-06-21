Росіяни захопили податкову у Херсоні

Червень, 21 в 12:12

Російські окупанти продовжують своє полювання на особисті дані жителів Херсонської області. 21 червня стало відомо, що росіяни захопили обласну податкову службу.

Про це розповідає місцевий журналіст Костянтин Риженко.

За його словами, щоб приміщення відкрити акуратно, окупанти викликали слюсаря.

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– Сьогодні вранці росіяни захопили обласну податкову на Ушакова. Викликали слюсаря, щоби двері зняти акуратно, – написав Риженко.

Факти ICTV звернулися до Державної податкової служби із запитом щодо того, які дані можуть отримати росіяни, а також, які наслідки це матиме.