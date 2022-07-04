Липень, 04 в 20:52

Цьогорічний опалювальний сезон буде вкрай важким. Тому українцям варто вже зараз подумати над додатковими способами обігріву оселі.

Чи можливо обігріти помешкання електрообігрівачем та як правильно їх обирати – дізнавалися Факти ICTV.

Які бувають електрообігрівачі

Обігрівачі можуть слугувати як джерело основного або додаткового опалення. Найпопулярнішими серед них є кондиціонери.

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Їхня головна перевага – в універсальності. Взимку вони будуть вас зігрівати, а влітку – охолоджувати.

За допомогою теплового насоса більшість сучасних кондиціонерів можуть нагрівати повітря у всій квартирі. При використанні 1 кВт електричної енергії кондиціонер видає близько 4 кВт тепла.

Проте це ефективно лише за вуличної температури не нижче -10 °С. Якщо розглядати кондиціонер як головне джерело тепла, то краще купувати моделі з електричним підігрівом.

Під час вибору кондиціонера звертайте увагу на рівень шуму, клас енергоефективності, наявність фільтрів та інших додаткових функцій.

До їхніх недоліків можна віднести високу вартість. Сьогодні можна знайти кондиціонер від 9 до 50 тис. грн. Звичайно, ціна залежить від виробника та потужності приладу.

Також доволі популярними є масляні обігрівачі. Їхня потужність може бути різною – від 1 до 2,5 кВт. Це дозволяє створити комфортну температуру у приміщенні до 25 кв. м.

Конструкція пристрою проста – металевий корпус, всередині якого розташований нагрівальний елемент та мінеральне масло. Робота приладу регулюється за допомогою термостата.

Загалом масляний обігрівач зможе нагріти приміщення за 1-1,5 год. При виборі таких обігрівачів звертайте увагу на виробника, він повинен бути перевіреним.

Адже траплялися випадки, коли масло витікало, а сама конструкція вибухала. Такий прилад обійдеться вам від 2 до 6 тис. грн.

Електричні конвектори часто використовують для додаткового обігріву квартир та будинків. Ці обігрівачі мають високий клас захисту, тобто їм не страшний вплив вологи чи пилу.

Їхня конструкція проста – в корпусі розміщений нагрівальний елемент, у нижній частині є невеликі отвори, а вгорі розташовані жалюзі. Завдяки цьому забезпечується хороша циркуляція повітря, в результаті – і обігрів приміщення.

Серед головних переваг: компактність, безшумність, доступна ціна та пожежна безпека приладу.

Натомість електричні конвектори досить енерговитратні у роботі, тому зекономити з ними буде важко.

Коштують вони від 2 до 12 тис. грн.

Також варто звернути увагу на керамічні обігрівачі. На вигляд – це цілісна керамічна плита, яка об’єднує численні керамічні частинки.

Плита захищає від пилу і вологи основний нагрівальний елемент. З тильного боку – металева панель, а від нагрівального елементу виходить тепло, яке поширюється навколо.

Цей варіант поєднує у собі практичність, безпеку, естетичність (підійде для будь-якого інтер’єру), безшумність та зручність.

Серед недоліків – керамічні обігрівачі довго нагрівають приміщення. Ціна на них варіюється від 2 до 10 тис. грн.

Також можете звернути увагу на тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Проте при нагріванні вони сушать повітря та пил, що може викликати неприємний запах. Коштують тепловентелятори до 2 тис. грн.

До того ж після вимкнення температура повітря швидко опускається, тому як основне джерело тепла вони точно не підійдуть.

Як обрати електрообігрівач

Вибір залежить від власних вимог людини, адже у кожного типу приладу є свої особливості, які потрібно враховувати.

Який би обігрівач ви не обрали, завжди звертайте увагу на їхню енергоефективність.

Енергоефективні обігрівачі нагріватимуть приміщення ефективніше, а електроенергії витрачають значно менше.

При виборі обігрівача зважайте на його потужність: чим вона вища, тим більше тепла за одиницю часу виробить пристрій, і тим швидше підвищиться температура повітря у помешканні.

Під час вибору слід проконсультуватися зі спеціалістом, він врахує усі побажання та допоможе обрати гідний варіант для вашого помешкання.

Також перед купівлею такого обладнання переконайтеся, що вдома усе добре з проводкою. Не варто купувати обігрівачі з потужністю більше 2 кіловат, адже проводка у наших квартирах погано переносить високе навантаження.

Не забувайте про правила безпеки та поводження з такими приладами.

Уникайте потрапляння рідини на увімкнений прилад, не накривайте його під час роботи, не використовуйте обігрівачі для сушіння білизни та тримайте пристрій на відстані не менше 50 см від меблів.