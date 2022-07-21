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Вдарили по військовій техніці РФ: Арестович про відповідь ЗСУ за обстріли Нікополя

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вдарили по військовій техніці РФ: Арестович про відповідь ЗСУ за обстріли Нікополя
Фото: Офіс президента

Українські захисники дали відповідь на постійні обстріли російських військ по Нікополю з тимчасово окупованого Енергодару. Зокрема, вчора та сьогодні ЗСУ вдало влучили по скупченню сил та військової техніки РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live. За його словами, наші воїни дали зрозуміти окупантам, що не потрібно бити по мирних жителях.

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– Обстріли Нікополя принесли лихо в Енергодарі. Туди вчора та сьогодні дуже вдало прилетіло по скупченню сил та засобів військової техніки. Ми їм дали ясно зрозуміти, що не треба бити мирними кварталами, бо буде горе, – зазначив він.

Арестович також розповів про проблеми російської армії на напрямку Сіверська та Бахмута. За його словами, окупантам нема чим стріляти, через що кількість обстрілів знизилася з 45 тис. до 15 тис. на добу.

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