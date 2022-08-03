Серпень, 03 в 16:00

Реактивну систему залпового вогню Град часто згадує Генштаб у свої щоденних зведеннях.

Град – це радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм.

На яку відстань здатна стріляти РСЗВ Град та як урятуватися під час обстрілу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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На що здатна РСЗВ Град

Ця система призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших наземних цілей.

Кількість снарядів для залпу – 40 шт.

Максимальна і мінімальна дальність ураження цілі залежить від снаряда. Наприклад, найбільш розповсюджений снаряд для Градів – М-21ОФ може стріляти на відстань 20,4 км.

Крім того, існує такий термін як пакет Града. Один такий пакет – повний залп з установки (40 снарядів).

Усі вони падають з певним розсіюванням, утворюючи еліпс розсіювання, площа якого становить 8-9 га.

Якщо говорити про снаряди М-21ОФ, то їх зона стабільного ураження становить 2,4 га (24 тис. м²) для живої сили та 1,75 га (17,5 тис. м²) для техніки.

Проте усе залежить від снарядів, які ворог буде використовувати. Різні снаряди Граду можуть стріляти від 1 до 42 км.

Як урятуватися під час обстрілу

Хоч Град призначений для знищення живої сили та техніки противника, росіяни часто використовують їх для обстрілів міст та мирного населення.

З початком повномасштабної війни ворог обстрілював Градами Харків, Чернігів, Суми, а також сотні міст та селищ України.

Снаряди з Граду летять вдвічі швидше за швидкість звуку, тому почути їх майже не можливо.

Якщо обстріл застав вас у квартирі чи будинку, потрібно негайно спускатися у підвал, або на перший поверх подалі від вікон та дверей.

Якщо ж ви опинилися на вулиці (на відкритому просторі) необхідно лягти на землю, сильно притиснутись до неї та закрити голову руками.

Також доволі надійно використати окопи, воронки чи щілини для укриття. Вони захистять вас від осколків.

Завжди пам’ятайте, що на кожній пусковій установці Граду 40 снарядів, які можуть випускатися кожні 20 секунд та вибухати один за іншим.

Зазвичай спочатку стріляють залпом у 10-30 снарядів, після чого ворог може змінити траєкторію стрілянини, тому не поспішайте виходити з укриття чи вставати з землі.

Після закінчення обстрілу варто ще 10-15 хвилин почекати, а потім починати рухатись далі.