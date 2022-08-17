Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону – Шмигаль

Серпень, 17 в 19:32

Підготовка до опалювального сезону 2022-2023 років йде згідно з планом. Стан готовності об’єктів житлового фонду вже становить 72%, а теплових мереж — близько 74%. Наразі триває активне відновлення пошкоджених будинків та загалом інфраструктури в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському Союзі узгодили добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%.

– Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв’язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє Російська Федерація. Україна має запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду, – наголосив очільник уряду.

На думку Шмигаля, необхідно забезпечити достатню кількість альтернативних видів пального, зокрема, деревини. Згідно з планами, держава має заготовити близько 2,3 млн куб. м деревини. За даними Міністерства розвитку громад та територій, Україна накопичила 12,6 млрд куб. м газу та близько 1,89 тонни вугілля.