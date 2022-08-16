Як підготуватися до опалювального сезону в умовах війни – поради експерта

У Мінрегіоні повідомили, що Україна вже на 70% готова до надскладного опалювального сезону.

Тим часом виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк в ефірі національного телемарафону розповів, як кожен із нас може підготуватися до холодів.

Зокрема, він назвав ризики для споживачів, які користуються індивідуальними газовими котлами. Це можлива відсутність газу та електроенергії. Якщо не буде світла, усі індивідуальні газові котли зупиняться.

Тому експерт радить українцям, які раніше стикалися з перебоями електрики, і тим, чий дім знаходиться в зоні, яка може залишитися без світла, мати на будинок або поверх резервний генератор живлення.

Водночас масово купувати обігрівачі індивідуально не найкраща ідея. Адже електромережі можуть просто не витримати навантаження. Тому експерт радить вирішувати проблему спільно.

– Я хотів би наголосити, що загальна потужність газових приладів у 2-2,5 рази перевищує потужність наших електростанцій. Тобто ми не можемо просто замінити всі наші газові прилади, газові котельні на електричні. Тому якщо ми переходимо на електроенергію, то її потрібно економити. До прикладу, максимум гріти одну кімнату, а не всю квартиру. – пояснив Святослав Павлюк.

Жителям будинків з централізованим опаленням експерт радить заздалегідь скласти план, куди можна буде виїхати у разі необхідності, якщо опалення не буде кілька днів.

Також, на думку Святослава Павлюка, органи місцевого самоврядування мали би продумати і організувати пункти обігріву.

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