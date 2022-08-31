Серпень, 31 в 10:20

З початком повномасштабної війни, люди, які вимушені були втікати від війни, почали отримувати від держави соціальні виплати.

Хто з внутрішніх переселенців із 1 вересня зможе отримувати допомогу від держави – далі в матеріалі.

Які виплати передбачені для ВПО

З березня 2022 року Міністерство економіки впровадило щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

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Внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, отримують допомогу від держави:

• у розмірі 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю;

• у розмірі 2 тис. грн на кожну іншу особу старше 18 років.

На які зміни чекати з 1 вересня

Особливих змін для виплат ВПО з 1 вересня 2022 року не передбачається.

Переміщені особи й надалі отримуватимуть державні виплати. Якщо за березень та квітень 2022 року їх отримували усі зареєстровані ВПО, то ще з травня правила змінились.

Уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу. Ці зміни продовжать діяти і у вересні.

У вересні 2022 року отримуватимуть 2-3 тис. грн:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Крім того, якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм теж припиняють надходити.

Також у серпні продовжує діяти перелік громад, мешканці яких отримують виплати. Загалом у списку зараз вісім областей та 300 громад. Тобто усі ВПО, які перемістились з цих громад, гарантовано отримають у серпні виплати.

У серпні державні кошти надійдуть традиційно до 3, 13 чи 23 числа, коли Ощадбанк зробить перерахунок у банки.

Не варто забувати, що ВПО можуть подати заявку на допомогу від міжнародних організацій. А ті, хто вже надіслав заявку, яку узгодили, продовжать їх отримувати.