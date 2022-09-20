Сентябрь, 20 в 6:52

С началом полномасштабной войны, люди, которые вынуждены были бежать от войны, начали получать от государства социальные выплаты.

Кто из внутренних переселенцев с 1 сентября сможет получать помощь от государства – далее в материале.

Какие выплаты предусмотрены для ВПЛ

С марта 2022 года Министерство экономики внедрило ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц.

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Внутренне перемещенные лица, которые вынужденно покинули место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь от государства:

в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

на каждого ребенка или человека с инвалидностью; в размере 2 тыс. грн на каждого другого человека старше 18 лет.

Какие изменения ждать с 1 сентября

Особых изменений для выплат ВПЛ с 1 сентября 2022 года не предвидится.

Перемещенные лица и в дальнейшем будут получать государственные выплаты. Если за март и апрель 2022 года их получали все зарегистрированные ВПЛ, то еще с мая правила изменились.

Правительство ограничило категорию украинцев, которые получают денежную помощь. Эти изменения продолжат действовать и в сентябре.

В сентябре 2022 года будут получать 2-3 тыс. грн:

граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Кроме того, если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им тоже прекращают поступать.

Также в августе продолжает действовать перечень общин, жители которых получают выплаты. Всего в списке сейчас восемь областей и 300 общин. То есть все ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат в августе выплаты.

В августе государственные средства поступят традиционно до 3, 13 или 23 числа, когда Ощадбанк сделает перерасчет в банки.

Не стоит забывать, что ВПО могут подать заявку на помощь от международных организаций. А те, кто уже прислал заявку, которую согласовали, продолжат их получать.