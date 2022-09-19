Де купити дрова в Україні: список місць та сайтів
Багато українців опалюють свої будинки дровами. Це не лише вигідно, а й екологічно.
Оскільки не кожен має можливість знайти дрова, їх доводиться купувати. Де в Україні можна купити дрова недорого – дізнавалися Факти ICTV.
Київдревсклад
Компанія заготовлює і реалізує різні види дров: березові, дубові, вільхові, осикові, грабові, соснові, а також деревне вугілля, палети, брикети тощо.
Як зазначають у самій компанії, деревина для їхньої продукції заготовлюється тільки в екологічно чистих регіонах.
Компанія є заготівельником, а не перекупником, тому ціни на дрова нижчі, ніж у конкурентів. Київдревсклад здійснює доставку потрібної кількості колотих дров на своєму транспорті Києвом та в області.
Ціни та умови доставки можна дізнатися у фахівців компанії:
+38 095 088-36-42;
+38 067 406-26-38.
Лісгосп Київ
У лісгоспі ви можете самі обрати розмір та породу дров. У лісгоспі можна придбати дуб, березу, вільху, акацію, сосну тощо.
Ціна залежатиме від ваших індивідуальних потреб. Тут ви зможете замовити доставку, але лише Києвом та в область. Доставка здійснюється при купівлі трьох кубометрів і більше.
Для замовлення телефонуйте за номером +380955075999.
Baza-Drov
Це сучасна компанія, що займається продажем твердого палива. Тут ви зможете придбати дрова у ящиках, сітках, твердих чи м’яких порід, для шашлику, бані, каміну чи груби.
Також компанія займається продажем брикетів, вугілля, пиломатеріалів тощо.
Дрова можна забрати самостійно або замовити доставку, яка здійснюється лише Києвом та в область.
Телефонуйте за номерами:
- (050) 222-73-23;
- (097) 222-73-23;
- (093) 222-73-23.
Дрова Київ
На сайті можна придбати дрова усіх порід та розмірів, а також паливні брикети, пелети, деревне вугілля тощо.
Доставка здійснюється на всій території України.
Маркет-плейси
В Україні існує багато інтернет-майданчиків для продажу будь-яких товарів, дрова не є виключенням.
Купити дрова можна на:
На цих сайтах розміщено безліч оголошень про продаж дров. Цінова політика дуже різноманітна, тож кожен знайде дрова на свій гаманець.
Наприклад, у деяких оголошеннях кубометр дубових дров продають всього за 750 грн, водночас середня ціна на ринку – не нижче 1500 грн.
Проте з такими покупками варто бути обережним, адже продавці не мають загальної системи розрахунку обсягу дров. Деякі продають у кубометрах, деякі складометри, деякі відразу машинами.
Інтернет-магазин ДроваЄ
Це державний онлайн-ресурс для продажу дров населенню, який зараз – на стадії розробки. Запуск планується до початку опалювального сезону.
– Ми розуміємо, що окрім заготівлі необхідних об’ємів продукції, потрібно також забезпечити громадян простим і комфортним інструментом для її замовлення. Тому ми почали розробку державного онлайн-магазину дров.
Скоро замовлення дров стане таким же простим і зручним процесом, як і шопінг в улюбленому онлайн-магазині, – зазначає заступник Голови Держлісагентства з питань цифровізації Віктор Смаль.
Для покупки дров необхідно буде виконати кілька простих кроків:
- Зареєструватися на ресурсі.
- Обрати лісгосп.
- Визначитися із типом дров’яної продукції та її об’ємом.
- Здійснити оплату.