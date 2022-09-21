Вересень, 21 в 0:36

На вечір 20 вересня у Кремлі запланували звернення президента РФ Володимира Путіна стосовно проведення так званих референдумів в “Л/ДНР” та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Транслювати звернення російського диктатора мали почати о 20:00 за Києвом, але згодом перенесли на годину – на 21:00. Проте і тоді українці Путін не виступив – його звернення ще двічі переносили, а потім взагалі скасували.

Українці ж дуже терпляче чекали на звернення російського президента. Проте із першою затримкою виступу почали припускати, що не просто так це відбувається.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали найвдаліші меми та жарти про російського диктатора.

Найперше, що спало на думку українцям і чого вони з нетерпінням чекають – це те, що Путін нарешті помер:

Були припущення, що президент РФ трохи не довчив те, що мав виголосити:

… або ж просто трохи зайнятий іншими, не менш важливими справами:

Говорили й про те, що Путін хотів забрати собі аудиторію радника Офісу президента Олексія Арестовича, якого надвечір дивляться тисячі українців:

Улюблений мем українців – це кадри балету Лебедине озеро або ж його інтерпретація.

Кажуть, що насправді звернення було, проте дуже коротеньке. Ось його зміст:

І ще трохи жартів:

За повідомленням російських ЗМІ, Путін все ж виступить із промовою 21 вересня.