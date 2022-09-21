Сентябрь, 21 в 0:36

На вечер 20 сентября в Кремле запланировано обращение президента РФ Владимира Путина о проведении так называемых референдумов в “Л/ДНР” и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Транслировать обращение российского диктатора должны были начать в 20:00 по Киеву, но впоследствии перенесли на час – на 21:00. Однако и тогда украинцы Путин не выступил – его обращение еще дважды переносили, а потом вообще отменили.

Украинцы же очень терпеливо ждали обращения российского президента. Однако с первой задержкой выступления начали предполагать, что не так это происходит.

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Факты ICTV собрали самые удачные мемы и шутки о российском диктаторе.

Прежде всего, что пришло в голову украинцам и чего они с нетерпением ждут — это то, что Путин наконец-то умер:

Были предположения, что президент РФ немного не доучил то, что должен был произнести:

…или просто немного занят другими, не менее важными делами:

Говорили и о том, что Путин хотел забрать себе аудиторию советника Офиса президента Алексея Арестовича, которого к вечеру смотрят тысячи украинцев:

Любимый мем украинцев — это кадры балета Лебединое озеро или его интерпретация:

Говорят, что на самом деле обращение было, но очень короткое. Вот его содержание:

И еще немного шуток:

По сообщениям российских СМИ, Путин все-таки выступит с речью 21 сентября.