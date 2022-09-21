Опаздывает, потому что умер: как украинцы отреагировали мемами на несостоявшееся обращение Путина
На вечер 20 сентября в Кремле запланировано обращение президента РФ Владимира Путина о проведении так называемых референдумов в “Л/ДНР” и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Транслировать обращение российского диктатора должны были начать в 20:00 по Киеву, но впоследствии перенесли на час – на 21:00. Однако и тогда украинцы Путин не выступил – его обращение еще дважды переносили, а потом вообще отменили.
Украинцы же очень терпеливо ждали обращения российского президента. Однако с первой задержкой выступления начали предполагать, что не так это происходит.
Факты ICTV собрали самые удачные мемы и шутки о российском диктаторе.
Прежде всего, что пришло в голову украинцам и чего они с нетерпением ждут — это то, что Путин наконец-то умер:
Были предположения, что президент РФ немного не доучил то, что должен был произнести:
…или просто немного занят другими, не менее важными делами:
Говорили и о том, что Путин хотел забрать себе аудиторию советника Офиса президента Алексея Арестовича, которого к вечеру смотрят тысячи украинцев:
Любимый мем украинцев — это кадры балета Лебединое озеро или его интерпретация:
Говорят, что на самом деле обращение было, но очень короткое. Вот его содержание:
И еще немного шуток:
Путін вилазить з бункера#Putin #Kremlin #Путина pic.twitter.com/X0nvK7bTYq
— Facepalm Mission to UN (@qxprt) September 20, 2022
По сообщениям российских СМИ, Путин все-таки выступит с речью 21 сентября.