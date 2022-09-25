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Факти / Україна / Суспільство

РФ намагається покарати кримських татар за непокірність примусовою мобілізацією – Чубаров

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Рефат чубаров
Фото: Getty Images

Росія намагається “покарати” кримських татар за їхню непокірність та незламність за допомогою примусової мобілізації у лави армії РФ для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, з оголошенням часткової мобілізації, яку Росія незаконно поширила на окуповані території України, зокрема, у Криму, окупанти вирішили додатково “покарати” кримських татар за непокору.

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– Аналізи списків уже мобілізованих людей, яких насильно забрали 22 вересня, нам продемонстрували, що в населених пунктах, де це відбулося, переважною більшістю мобілізованих є етнічні кримські татари. Російські окупанти, зокрема, нас ненавиділи. Вони хочуть знесилити кримськотатарський народ, знищивши доросле чоловіче населення.

За його словами, кримських татар, які становлять всього 13−14% населення Криму, непомірно багато в списках мобілізованих. На думку Чубарова, у людей є вибір, але він потребує концентрації мужності, самовідданості та вимагає дуже багато психологічних зусиль.

– Пропозиції наші такі. Публічно відмовлятися від будь-яких дій, пов’язаних з мобілізацією. Заявляти про неможливість залучення людини до Збройних сил країни-окупанта внаслідок того, що він є громадянином України та вважає себе таким, що він не хоче стати співучасником міжнародного злочину, який скоюється російською окупаційною адміністрацією, не хоче виступати проти власної держави — України, не хоче бути винним у вбивстві своїх співгромадян, – заявив Чубаров.

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