РФ намагається покарати кримських татар за непокірність примусовою мобілізацією – Чубаров

Вересень, 25 в 20:54

Росія намагається “покарати” кримських татар за їхню непокірність та незламність за допомогою примусової мобілізації у лави армії РФ для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, з оголошенням часткової мобілізації, яку Росія незаконно поширила на окуповані території України, зокрема, у Криму, окупанти вирішили додатково “покарати” кримських татар за непокору.

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– Аналізи списків уже мобілізованих людей, яких насильно забрали 22 вересня, нам продемонстрували, що в населених пунктах, де це відбулося, переважною більшістю мобілізованих є етнічні кримські татари. Російські окупанти, зокрема, нас ненавиділи. Вони хочуть знесилити кримськотатарський народ, знищивши доросле чоловіче населення.

За його словами, кримських татар, які становлять всього 13−14% населення Криму, непомірно багато в списках мобілізованих. На думку Чубарова, у людей є вибір, але він потребує концентрації мужності, самовідданості та вимагає дуже багато психологічних зусиль.