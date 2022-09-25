РФ пытается наказать крымских татар за непокорность принудительной мобилизацией — Чубаров

Сентябрь, 25 в 20:54

Россия пытается “наказать” крымских татар за их непокорность и несокрушимость благодаря принудительной мобилизации в ряды армии РФ для ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, с объявлением частичной мобилизации, которую Россия незаконно распространила на оккупированные территории Украины, в частности, в Крыму, оккупанты решили дополнительно “наказать” крымских татар за неповиновение.

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— Анализы списков уже мобилизованных людей, которых насильственно забрали 22 сентября, нам продемонстрировали, что в населенных пунктах, где это произошло, подавляющим большинством мобилизованных являются этнические крымские татары. Российские оккупанты, в частности, нас ненавидели. Они хотят обессилить крымскотатарский народ, уничтожив взрослое мужское население.

По его словам, крымских татар, составляющих всего 13-14% населения Крыма, непомерно много в списках мобилизованных. По мнению Чубарова, у людей есть выбор, но он нуждается в концентрации мужества, самоотверженности и требует очень много психологических усилий.