Жовтень, 07 в 13:25

Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом найближчого часу.

– Зараз основні теми звернень – це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення, – сказала міністр Лазебна.

Для отримання допомоги громадяни мали подати повторну заяву до 1 жовтня 2022 року. Якщо ви подали її до 1 жовтня, гроші мають нарахувати впродовж 10 робочих днів.

– Також завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, зокрема через портал або мобільний застосунок Дія, – додала очільниця Мінсоцполітики.

За її словами, ВПО можуть зараз отримати декілька видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством.

Зараз дивляться

Лазебна наголосила, що отримана допомога на проживання не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас людям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі, запевнила очільниця відомства.

– Це було непростим завданням. На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії. Тому ми це взяли на себе і здійснюємо нарахування та виплати людям з цих регіонів централізовано, – сказала Лазебна.

Вона додала, що для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані або оточені, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсію, вся сума виплат зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

Крім того, якщо пенсіонер на ТОТ фізично не може отримувати пенсію, вона заморожується. Але щойно окуповані території будуть звільнені, людям пенсії поновлять та виплатять за період неотримання.

Варто зазначити, що з 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.