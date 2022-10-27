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ВПО планують розселити у готелях та санаторіях – список у 8 областях

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ВПО планують розселити у готелях та санаторіях – список у 8 областях
Фото: УНІАН

Уряд вирішив перетворити арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готелі та санаторії на соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Мінекономіки.

Так, представник АРМА розповів, що ідея нового механізму полягає в тому, що поки триває розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, заарештованого та розташованого в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір для управління таким майном, за умови, що частина кожного об’єкта має передаватися на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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– Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс із пошуку нових керуючих. Це бази відпочинку та готелі, щодо яких йдуть судові позови, вони арештовані і знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити кілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий керуючий має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб, – пояснив тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА Дмитро Жоравович.

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначає, що доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і держпідприємства.

– Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку у нас багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які знаходяться у розпорядженні АРМА і щодо яких йдуть судові справи, – сказала вона.

Свириденко закликала розробити механізм, яким доступ до конкурсів АРМА матимуть як державні, так і приватні підприємства, оскільки держава зацікавлена ​​у збереженні та функціонуванні цих об’єктів.

АРМА доручили опрацювати питання щодо встановлення у договорах управління активами обов’язків для керівників з передачі частини активів на соціальні потреби для: розміщення у безпечних регіонах ВПО; реабілітації військових, та на інші соціальні потреби, обумовлені наслідками військової агресії проти України.

Список готелів та санаторіїв, місця в яких збираються надати ВПО:

Київ та область:

  • готель Дружба;
  • готель Турист;
  • станція технічного обслуговування транспорту;
  • бюро подорожей та екскурсій;
  • санаторій Жовтень у Конча-Заспі;
  • оздоровчий табір Переяславський;
  • санаторій Дубки (Ірпінь).

Дніпропетровська область:

  • санаторій Курорт Орловщина;
  • офісне приміщення.

Закарпатська область, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород:

  • санаторій Верховина;
  • санаторій Карпатські Зорі;
  • готель-гуртожиток Прикарпаття;
  • санаторій Клінічний санаторій Карпат;
  • санаторій Шаян;
  • ІІІ поверх адмінбудівлі;
  • санаторій Синяк;
  • санаторій Сонячне Закарпаття;
  • санаторій Поляна;
  • санаторій Квітка Полонини;
  • санаторій Моршин курорт.

Полтавська область:

  • база відпочинку Сонячна;
  • туристичний готель Кремінь;
  • колишній пансіонат Нові Санжари;
  • нежилі приміщення.

Вінницька область:

  • санаторій Хмельницький.

Одеська область:

  • санаторій ім. Пирогова;
  • санаторій Горького;
  • санаторій Затока.
  • санаторій Кароліно-Бугаз.

Донецька область:

  • санаторій Донбас;
  • санаторій Слов’янський.

Миколаївська область:

  • санаторій Прибій;
  • санаторій Очаків;
  • курортний готель Роксолана.
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