ВПО планують розселити у готелях та санаторіях – список у 8 областях
Уряд вирішив перетворити арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готелі та санаторії на соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Мінекономіки.
Так, представник АРМА розповів, що ідея нового механізму полягає в тому, що поки триває розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, заарештованого та розташованого в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір для управління таким майном, за умови, що частина кожного об’єкта має передаватися на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
– Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс із пошуку нових керуючих. Це бази відпочинку та готелі, щодо яких йдуть судові позови, вони арештовані і знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити кілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий керуючий має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб, – пояснив тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА Дмитро Жоравович.
Міністр економіки Юлія Свириденко зазначає, що доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і держпідприємства.
– Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку у нас багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які знаходяться у розпорядженні АРМА і щодо яких йдуть судові справи, – сказала вона.
Свириденко закликала розробити механізм, яким доступ до конкурсів АРМА матимуть як державні, так і приватні підприємства, оскільки держава зацікавлена у збереженні та функціонуванні цих об’єктів.
АРМА доручили опрацювати питання щодо встановлення у договорах управління активами обов’язків для керівників з передачі частини активів на соціальні потреби для: розміщення у безпечних регіонах ВПО; реабілітації військових, та на інші соціальні потреби, обумовлені наслідками військової агресії проти України.
Список готелів та санаторіїв, місця в яких збираються надати ВПО:
Київ та область:
- готель Дружба;
- готель Турист;
- станція технічного обслуговування транспорту;
- бюро подорожей та екскурсій;
- санаторій Жовтень у Конча-Заспі;
- оздоровчий табір Переяславський;
- санаторій Дубки (Ірпінь).
Дніпропетровська область:
- санаторій Курорт Орловщина;
- офісне приміщення.
Закарпатська область, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород:
- санаторій Верховина;
- санаторій Карпатські Зорі;
- готель-гуртожиток Прикарпаття;
- санаторій Клінічний санаторій Карпат;
- санаторій Шаян;
- ІІІ поверх адмінбудівлі;
- санаторій Синяк;
- санаторій Сонячне Закарпаття;
- санаторій Поляна;
- санаторій Квітка Полонини;
- санаторій Моршин курорт.
Полтавська область:
- база відпочинку Сонячна;
- туристичний готель Кремінь;
- колишній пансіонат Нові Санжари;
- нежилі приміщення.
Вінницька область:
- санаторій Хмельницький.
Одеська область:
- санаторій ім. Пирогова;
- санаторій Горького;
- санаторій Затока.
- санаторій Кароліно-Бугаз.
Донецька область:
- санаторій Донбас;
- санаторій Слов’янський.
Миколаївська область:
- санаторій Прибій;
- санаторій Очаків;
- курортний готель Роксолана.