Октябрь, 27 в 14:58

Правительство решило превратить арестованные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) отели и санатории в социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономики.

Так, представитель АРМА рассказал, что идея нового механизма состоит в том, что пока идет расследование уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного объекта, арестованного и находящегося в распоряжении агентства, будет объявлен конкурс на отбор управляющего такого имущества с условием, что часть такого объекта должна передаваться на нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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– Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управляющих. Это базы отдыха и гостиницы, по которым идут судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц, – пояснил временно исполняющий обязанности главы АРМА Дмитрий Жоравович.

Министр экономики Юлия Свириденко отмечает, что доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и госпредприятия.

– Мы должны разрешить текущую ситуацию, когда, с одной стороны, у нас много внутренне перемещенных лиц, а с другой – есть арестованные объекты, которые находятся в распоряжении АРМА и по которым идут судебные дела, – сказала она.

АРМА поручили проработать установление в договорах управления активами обязанностей для управляющих по передаче части активов на социальные нужды для размещения в безопасных регионах ВПЛ, реабилитации военных и на другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.

Список отелей и санаториев, места в которых собираются предоставить ВПЛ:

Киев и область:

гостиница Дружба;

гостиница Турист;

станция технического обслуживания транспорта;

бюро путешествий и экскурсий;

санаторий Октябрь в Конча-Заспе;

оздоровительный лагерь Переяславский;

санаторий Дубки (Ирпень).

Днепропетровская область:

санаторий Курорт Орловщина;

офисное помещение.

Закарпатская область, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород:

санаторий Верховина;

санаторий Карпатские Зори;

гостиница-общежитие Прикарпатье;

санаторий Клинический санаторий Карпаты;

санаторий Шаян;

ІІІ этаж админздания;

санаторий Синяк;

санаторий Солнечное Закарпатье;

санаторий Поляна;

санаторий Цветок Полонины;

санаторий Моршин курорт.

Полтавская область:

база отдыха Солнечная;

туристический отель Кремень;

бывший пансионат Новые Санжары;

нежилые помещения.

Винницкая область:

санаторий Хмельницк.

Одесская область:

санаторий им. Пирогова;

санаторий Горького;

санаторий Залив.

санаторий Каролино-Бугаз.

Донецкая область:

санаторий Донбасс;

санаторий Славянский.

Николаевская область: