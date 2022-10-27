ВПЛ планируют расселить в гостиницах и санаториях – список в 8 областях
Правительство решило превратить арестованные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) отели и санатории в социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономики.
Так, представитель АРМА рассказал, что идея нового механизма состоит в том, что пока идет расследование уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного объекта, арестованного и находящегося в распоряжении агентства, будет объявлен конкурс на отбор управляющего такого имущества с условием, что часть такого объекта должна передаваться на нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
– Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управляющих. Это базы отдыха и гостиницы, по которым идут судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц, – пояснил временно исполняющий обязанности главы АРМА Дмитрий Жоравович.
Министр экономики Юлия Свириденко отмечает, что доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и госпредприятия.
– Мы должны разрешить текущую ситуацию, когда, с одной стороны, у нас много внутренне перемещенных лиц, а с другой – есть арестованные объекты, которые находятся в распоряжении АРМА и по которым идут судебные дела, – сказала она.
АРМА поручили проработать установление в договорах управления активами обязанностей для управляющих по передаче части активов на социальные нужды для размещения в безопасных регионах ВПЛ, реабилитации военных и на другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.
Список отелей и санаториев, места в которых собираются предоставить ВПЛ:
Киев и область:
- гостиница Дружба;
- гостиница Турист;
- станция технического обслуживания транспорта;
- бюро путешествий и экскурсий;
- санаторий Октябрь в Конча-Заспе;
- оздоровительный лагерь Переяславский;
- санаторий Дубки (Ирпень).
Днепропетровская область:
- санаторий Курорт Орловщина;
- офисное помещение.
Закарпатская область, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород:
- санаторий Верховина;
- санаторий Карпатские Зори;
- гостиница-общежитие Прикарпатье;
- санаторий Клинический санаторий Карпаты;
- санаторий Шаян;
- ІІІ этаж админздания;
- санаторий Синяк;
- санаторий Солнечное Закарпатье;
- санаторий Поляна;
- санаторий Цветок Полонины;
- санаторий Моршин курорт.
Полтавская область:
- база отдыха Солнечная;
- туристический отель Кремень;
- бывший пансионат Новые Санжары;
- нежилые помещения.
Винницкая область:
- санаторий Хмельницк.
Одесская область:
- санаторий им. Пирогова;
- санаторий Горького;
- санаторий Залив.
- санаторий Каролино-Бугаз.
Донецкая область:
- санаторий Донбасс;
- санаторий Славянский.
Николаевская область:
- санаторий Прибой;
- санаторий Очаков;
- курортный отель Роксолана.