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ВПЛ планируют расселить в гостиницах и санаториях – список в 8 областях

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВПЛ планируют расселить в гостиницах и санаториях – список в 8 областях
Фото: УНИАН

Правительство решило превратить арестованные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) отели и санатории в социальное жилье для внутренне перемещенных лиц. 

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономики.

Так, представитель АРМА рассказал, что идея нового механизма состоит в том, что пока идет расследование уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного объекта, арестованного и находящегося в распоряжении агентства, будет объявлен конкурс на отбор управляющего такого имущества с условием, что часть такого объекта должна передаваться на нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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– Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управляющих. Это базы отдыха и гостиницы, по которым идут судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц, – пояснил временно исполняющий обязанности главы АРМА Дмитрий Жоравович.

Министр экономики Юлия Свириденко отмечает, что доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и госпредприятия.

– Мы должны разрешить текущую ситуацию, когда, с одной стороны, у нас много внутренне перемещенных лиц, а с другой – есть арестованные объекты, которые находятся в распоряжении АРМА и по которым идут судебные дела, – сказала она.

АРМА поручили проработать установление в договорах управления активами обязанностей для управляющих по передаче части активов на социальные нужды для размещения в безопасных регионах ВПЛ, реабилитации военных и на другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.

Список отелей и санаториев, места в которых собираются предоставить ВПЛ:

Киев и область:

  • гостиница Дружба;
  • гостиница Турист;
  • станция технического обслуживания транспорта;
  • бюро путешествий и экскурсий;
  • санаторий Октябрь в Конча-Заспе;
  • оздоровительный лагерь Переяславский;
  • санаторий Дубки (Ирпень).

Днепропетровская область:

  • санаторий Курорт Орловщина;
  • офисное помещение.

Закарпатская область, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород:

  • санаторий Верховина;
  • санаторий Карпатские Зори;
  • гостиница-общежитие Прикарпатье;
  • санаторий Клинический санаторий Карпаты;
  • санаторий Шаян;
  • ІІІ этаж админздания;
  • санаторий Синяк;
  • санаторий Солнечное Закарпатье;
  • санаторий Поляна;
  • санаторий Цветок Полонины;
  • санаторий Моршин курорт.

Полтавская область:

  • база отдыха Солнечная;
  • туристический отель Кремень;
  • бывший пансионат Новые Санжары;
  • нежилые помещения.

Винницкая область:

  • санаторий Хмельницк.

Одесская область:

  • санаторий им. Пирогова;
  • санаторий Горького;
  • санаторий Залив.
  • санаторий Каролино-Бугаз.

Донецкая область:

  • санаторий Донбасс;
  • санаторий Славянский.

Николаевская область:

  • санаторий Прибой;
  • санаторий Очаков;
  • курортный отель Роксолана.
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