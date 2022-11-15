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Факти / Україна / Суспільство

Хто може отримати статус учасника бойових дій: повний перелік осіб

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Статус УБД
Фото: Unsplash

У жовтні уряд розширив перелік осіб, яким можуть надати статус учасника бойових дій. У нього додали людей, які брали безпосередню участь у війні.

Хто може отримати статус учасника бойових дій і як це зробити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Головна умова для того, аби отримати статус УБД — це виконання особисто або у складі військової частини різноманітних бойових завдань.

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Важливо, що вимоги про кількість днів перебування в регіонах, де проводяться бойові дії, немає.

Тепер учасниками бойових дій визнають тих осіб, які не вступали до лав ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби. Однак ці люди обов’язково повинні брати участь в обороні України.

Хто має право на статус УБД

  • чоловіки та жінки, що обороняли Україну з 24 лютого, та військовослужбовці ТрО;
  • право на статус учасника бойових дій мають військовослужбовці резервісти, військовозобов’язані і добровольці ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, СБУ, зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;
  • військовослужбовці військових прокуратур;
  • люди рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС;
  • працівники поліції;
  • особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • також отримати статус УБД можуть співробітники Служби судової охорони та інших військових формувань, які захищали Україну і брали участь в АТО.
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Що потрібно для того, аби отримати статус учасника бойових дій

  • командири військових частин мають звернутися до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина;
  • вони мають подати ваші дані для отримання статусу;
  • також військовослужбовці можуть самостійно звернутися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Як отримати статус учасника бойових дій: перелік документів

  • із собою треба мати один із документів, який підтверджує виконання бойових завдань;
  • також потрібна довідка про участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена тепер новим додатком до постанови КМУ №413.
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