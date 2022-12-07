Де в Європі дозволене подвійне громадянство – список країн
Подвійне громадянство – це термін, що застосовується до людей, які вважаються громадянами двох різних країн. Проте не варто плутати подвійне з другим громадянством.
Яка різниця між цими поняттями та в яких країнах Європи можна отримати друге громадянство, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Подвійне та друге громадянство: різниця
Подвійне громадянство — це наявність у людини двох паспортів різних країн. При цьому обидві держави знають, що у громадянина два паспорти, і визнають, що у нього є права і обов’язки відносно іншої країни.
Для подвійного громадянства потрібно, щоб дві країни підписали між собою відповідну двосторонню угоду. У цьому випадку людина, яка має подвійне громадянство, може вибирати, в якій із країн проходити службу в армії, платити податки та виконувати інші обов’язки.
При цьому в іншій країні особа звільняється від цих обов’язків. Україна не перебуває в подібних угодах із жодною державою світу.
Друге громадянство — це також два, або й більше паспортів у однієї людини, але при цьому не відбувається офіційного визнання прав та обов’язків громадянина відносно іншої держави.
Тобто, якщо українець отримує паспорт в іншій країні та стає її громадянином, то в Україні він вважатиметься лише громадянином України без другого громадянства.
Наприклад, якщо українець має паспорт України та Ізраїлю, то в Україні він буде визнаватися лише громадянином України, в Ізраїлі – тільки громадянином Ізраїлю.
Крім того, автоматичне отримання українцем громадянства іншої країни законами не забороняється. Наприклад, якщо дитина – громадянка України, була народжена за кордоном, вона може мати подвійне громадянство (України та іншої країни).
Тому твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.
Де в Європі дозволене друге/подвійне громадянство
Подвійне/друге громадянство дозволене в таких країнах:
- Албанія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Угорщина (в обмін на інвестиційні вкладення);
- Велика Британія (за винятком жителів британських колоній і заморських територій – для них обов’язкова відмова від колишньої громадянської належності);
- Ісландія;
- Ірландія (допустиме за походженням);
- Італія;
- Іспанія (з певними обмеженнями);
- Кіпр (на підставі інвестицій);
- Македонія;
- Мальта;
- Португалія;
- Румунія;
- Сербія;
- Чехія;
- Швеція;
- Швейцарія;
- Фінляндія;
- Франція.
Що стосується Німеччини, то тут подвійне громадянство заборонено законодавством, отримати його складно, проте можливо.
Зберегти статус громадянина іншої держави у Німеччині дозволяють наступні підстави:
- якщо інше громадянство було отримане автоматично;
- етнічний німець;
- етнічний єврей;
- позбавлення німецького громадянства в період з 1933 до 1945 року;
- діти, що народилися в Німеччині в сім’ї іноземців, які постійно проживають на території країни.
У інших випадках отримання паспорта в Німеччині можливе тільки після відмови від чинного громадянства.
Перед тим як подавати документи на отримання європейського паспорта та громадянства відповідно, слід вивчити усі закони, повʼязані з подвійним/другим громадянством у цій країні. У кожній європейській країні можуть бути свої умови, правила та обмеження стосовно другого громадянства.