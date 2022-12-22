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Факти / Україна / Суспільство

У Києві ситуація з енергопостачанням залишається важкою: які є проблеми

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Київ-відключення світла
Фото: УНІАН

Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки.

– Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати, – зазначає начальник КМВА.

Він запевняє, що енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово для відновлення пошкодженої енергосистеми, проте потрібен деякий час.

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