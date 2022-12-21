По всій Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, можливі аварійні відключення – Укренерго

Грудень, 21 в 11:33

На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також є обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними атаками РФ.

Про це повідомляють в Укренерго.

– У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі працюють усі види генерації. Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною. Укренерго, оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що РФ вночі знову обстрілювала артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато, а відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.