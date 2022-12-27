Грудень, 27 в 17:09

Спровокована РФ повномасштабна війна змусила мільйони українців залишити свої домівки та шукати прихистку в інших областях України чи за кордоном. Внутрішнім переселенцям (ВПО) держава платить щомісячну допомогу на проживання.

Чи зміняться правила отримання виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 1 січня 2023 року – далі в матеріалі.

Про які виплати для ВПО йдеться

З березня 2022 року внутрішні переселенці, зареєстровані як ВПО, отримують від держави щомісячну допомогу на проживання в розмірі:

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3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.

У березні-квітні виплати отримували всі внутрішньо переміщені особи, які виїхали зі східних, північних, південних та центральних областей України.

Водночас із травня 2022 року допомога надається лише тим ВПО, які:

перемістилися з регіонів, де відбуваються бойові дії, з громад, які перебувають в російській окупації чи в оточенні;

житло яких зруйноване чи непридатне для проживання та які подали заявку на відшкодування (зокрема й через Дію).

Такі норми для виплат ВПО збережуться і з 1 січня 2023 року.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України регулярно публікує оновлений перелік громад, переселенці з яких мають право на виплати.

Чи правда, що виплати ВПО можуть скасувати з 1 січня?

Як зазначили в Мінреінтеграції, останнім часом на гарячу лінію міністерства звернулося багато внутрішніх переселенців через занепокоєння, що з 1 січня їм можуть припинити виплачувати допомогу.

У відомстві наголошують: ця інформація не відповідає дійсності. А підставою для її поширення стала постанова Кабінету міністрів № 1320, якою внесено зміни в процес призначення деяких видів державної допомоги під час воєнного стану. В документі йдеться про припинення автоматичного нарахування низки соцвиплат із 1 січня, а для їх продовження потрібно буде звертатися із заявою у відповідні органи.

Як запевнила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук, ця постанова Кабміну не стосується ВПО. Тож із 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО буде продовжено.

Допомога для ВПО призначається з місяця звернення людини і не має кінцевої дати припинення.

– Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави, – повідомила Верещук.

При цьому ВПО не потрібно підтверджувати свій матеріальний стан для отримання допомоги на проживання, оскільки вона не залежить від доходу людини.

В ефірі одного з телеканалів Ірина Верещук уточнила, що виплати для ВПО в 2023 році залишаться на тому ж рівні: 2 та 3 тис. грн.

– Хочу ще раз усіх запевнити: виплати не будуть зупинені… Хочу зафіксувати: з 1 січня наші ВПО не повинні йти до органів соцзахисту і знову фіксувати своє місце перебування. Вони будуть отримувати всі свої виплати, 2 та 3 тис. грн відповідно, як і в 2022 році, – розповіла Верещук.

Хто з внутрішніх переселенців отримуватиме виплати з 1 січня 2023

ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які:

розташовані в районах воєнних (бойових) дій;

перебувають у тимчасовій окупації РФ;

перебувають в оточенні (блокуванні).

Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з переліку.

Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо він не буде оновлений до кінця цього року, то продовжить діяти й з 1 січня 2023-го.

До нього увійшли 9 областей: Донецька (66 громад), Харківська (56 громад), Дніпропетровська (10 громад), Луганська (37 громад), Запорізька (62 громади), Херсонська (49 громад), Миколаївська (26 громад), Сумська (19 громад), Чернігівська (4 громади). Загалом до переліку наразі входять 329 громад.

Громадянам, які зареєстровані в якійсь із цих областей, але їхня громада відсутня в переліку, радять звернутися до своєї військової адміністрації й уточнити дані.

Перевірки місць проживання ВПО

У жовтні 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 1168, згідно з якою в Україні проводяться вибіркові перевірки фактичного місця проживання/перебування ВПО. Йдеться про адреси, які українці зазначали під час оформлення статусу ВПО.

Проведення перевірок доручили Національній соціальній сервісній службі, діяльність якої координується урядом.

Якщо на момент перевірки переселенець (ВПО) відсутній за місцем проживання/перебування, він повинен протягом 10 календарних днів звернутися до органу з питань соцзахисту населення (за місцем свого перебування на обліку) для проходження ідентифікації. Якщо людина не з’явиться, виплати допомоги на проживання припиняться з наступного місяця.

Як зазначали в Міністерстві соцполітики, останнім часом надходять звернення від правоохоронних органів, що частина з ВПО не присутня за місцем фактичного проживання. Водночас держава має контролювати видатки.

Днями в Мінреінтеграції уточнили підстави для перевірок місць проживання ВПО:

вони допускаються лише у випадках звернення правоохоронців до органів соцзахисту населення, якщо є підозра неправомірного отримання допомоги (якщо, наприклад, людина переїхала і втратила право на виплати);

людину повинні обов’язково попередити про перевірку телефонним дзвінком;

в усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання ВПО не допускається.

– Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання, – наголосила Ірина Верещува, коментуючи це рішення.

Громадяни, які вважають, що їхні права були порушені, можуть звертатися на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб (+38 (066) 813-62-39).

Збільшення компенсації власникам житла, які прихистили ВПО

Ірина Верещук в ефірі одного з каналів анонсувала збільшення в 2023 році виплат громадянам, які прихистили в себе внутрішніх переселенців. Таке рішення планує ухвалити уряд.

За словами Верещук, компенсація за комунальні послуги для родин, які надали ВПО житло, зросте вдвічі: з 450 грн на одного переселенця до 900 грн.

Джерело: Мінреінтеграції