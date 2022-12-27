Декабрь, 27 в 17:09

Спровоцированная РФ полномасштабная война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать убежище в других областях Украины или за границей. Внутренним переселенцам (ВПЛ) государство платит ежемесячную помощь на проживание.

Изменятся ли правила получения выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с 1 января 2023 года – далее в материале.

О каких выплатах для ВПЛ идет речь

С марта 2022 года внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, получают от государства ежемесячную помощь на проживание в размере:

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3 тыс. грн. на каждого ребенка и человека с инвалидностью;

2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.

В марте-апреле выплаты получали все внутренне перемещенные лица, выехавшие из восточных, северных, южных и центральных областей Украины.

В то же время с мая 2022 года помощь предоставляется только тем ВПЛ, которые:

переместились из регионов, где происходят боевые действия, из общин, находящихся в российской оккупации или в окружении;

жилье которых разрушено или непригодно для проживания и которые подали заявку на возмещение (в том числе и через Дію).

Такие нормы для выплат ВПЛ сохранятся и с 1 января 2023 года.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины регулярно публикует обновленный перечень общин, переселенцы из которых имеют право на выплаты.

Правда ли, что выплаты ВПЛ могут отменить с 1 января?

Как отметили в Минреинтеграции, в последнее время на горячую линию министерства обратились много внутренних переселенцев из-за беспокойства, что с 1 января им могут прекратить выплачивать помощь.

В ведомстве подчеркивают: эта информация не соответствует действительности. А основанием для ее распространения стало постановление Кабинета министров № 1320, которым внесены изменения в процесс назначения некоторых видов государственной помощи во время военного положения. В документе говорится о прекращении автоматического начисления ряда соцвыплат с 1 января, а для их продления нужно будет обращаться с заявлением в соответствующие органы.

Как заверила вице-премьер Украины Ирина Верещук, это постановление Кабмина не касается ВПЛ. Поэтому с 1 января 2023 года автоматическое начисление помощи на проживание для ВПЛ будет продолжено.

Помощь для ВПЛ назначается с месяца обращения человека и не имеет конечной даты прекращения.

– Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦПАУ для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства, – сообщила Верещук.

При этом ВПЛ не нужно подтверждать свое материальное положение для получения помощи на проживание, поскольку она не зависит от дохода человека.

В эфире одного из телеканалов Ирина Верещук уточнила, что выплаты для ВПЛ в 2023 году останутся на том же уровне: 2 и 3 тыс. грн.

– Хочу еще раз всех заверить: выплаты не будут остановлены… Хочу зафиксировать: с 1 января наши ВПЛ не должны идти в органы соцзащиты и снова фиксировать свое местонахождение. Они будут получать все свои выплаты, 2 и 3 тыс. грн соответственно, как и в 2022 году, – рассказала Верещук.

Кто из внутренних переселенцев будет получать выплаты с 1 января 2023

ВПЛ получают помощь от государства на основании перечня территориальных общин, которые:

расположены в районах военных (боевых) действий;

находятся под временной оккупацией РФ;

находятся в окружении (блокировании).

Выплаты получают внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин из перечня.

В последний раз Минреинтеграции публиковало обновленный перечень территориальных общин 13 декабря. Если он не будет обновлен до конца этого года, то продолжит действовать и с 1 января 2023 года.

В него вошли 9 областей: Донецкая (66 общин), Харьковская (56 общин), Днепропетровская (10 общин), Луганская (37 общин), Запорожская (62 общин), Херсонская (49 общин), Николаевская (26 общин), Сумская (19 общин), Черниговская (4 общины). Всего в список сейчас входят 329 общин.

Гражданам, которые зарегистрированы в какой-либо из этих областей, но их община отсутствует в перечне, советуют обратиться в свою военную администрацию и уточнить данные.

Проверки мест проживания ВПЛ

В октябре 2022 года Кабмин принял постановление № 1168, согласно которому в Украине проводятся выборочные проверки фактического места жительства/пребывания ВПЛ. Речь идет об адресах, которые украинцы указывали при оформлении статуса ВПЛ.

Проведение проверок поручено Национальной социальной сервисной службе, деятельность которой координируется правительством.

Если на момент проверки переселенец (ВПЛ) отсутствует по месту жительства, он должен в течение 10 календарных дней обратиться в орган по вопросам соцзащиты населения (по месту своего пребывания на учете) для прохождения идентификации. Если человек не появится, выплаты помощи на проживание прекратятся со следующего месяца.

Как отмечали в Министерстве соцполитики, в последнее время поступают обращения от правоохранительных органов, что часть ВПЛ не присутствует по месту фактического проживания. В то же время государство должно контролировать расходы.

На днях в Минреинтеграции уточнили основания для проверок мест проживания ВПЛ:

они допускаются только в случаях обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения, если есть подозрение неправомерного получения помощи (если, например, человек переехал и потерял право на выплаты);

человека должны обязательно предупредить о проверке телефонным звонком;

во всех других случаях проведение выборочных проверок мест проживания ВПЛ не допускается.

– Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства, — подчеркнула Ирина Верещува, комментируя это решение.

Граждане, считающие, что их права были нарушены, могут обращаться на горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам (+38 (066) 813-62-39).

Увеличение компенсации владельцам жилья, приютившим ВПЛ

Ирина Верещук в эфире одного из каналов анонсировала увеличение в 2023 году выплат гражданам, приютившим у себя внутренних переселенцев. Такое решение планирует принять правительство.

По словам Верещук, компенсация за коммунальные услуги для семей, предоставивших ВПЛ жилье, вырастет вдвое: с 450 грн на одного переселенца до 900 грн.

Источник: Минреинтеграции