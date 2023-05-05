Потужні та руйнівні: які балістичні ракети має РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по українській території сотні ракет.

Що таке балістична ракета та які РФ має на своєму озброєнні – читайте у нашому матеріалі.

Балістична ракета

Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок: стаціонарних — шахтних або відкритих, мобільних — на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів.

За галуззю застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні.

Часто можна зустріти поділ ракет за дальністю польоту, хоча жодної подібної загальноприйнятої стандартної класифікації ракет немає. Різні держави і неурядові експерти застосовують різні класифікації дальностей ракет.

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками.

Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

Балістична ракета Іскандер

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО. Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км. На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723. Сармат РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п’ятого покоління. Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн. Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн. На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна. Тополь-М Російський ракетний комплекс стратегічного призначення з МБР 15Ж65. Стаціонарний ракетний комплекс включає 10 міжконтинентальних балістичних ракет 15Ж65, змонтованих в транспортно-пускових контейнерах (ТПК) і встановлених у пускових установках. PC-24 Ярс Російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Розроблена Московським інститутом теплотехніки. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М. Тактико-технічні характеристики не розкриваються. В перспективі повинна замінити МБР PC-18 і РС-20 і скласти разом з Тополь-М основу ударного угрупування Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП). Булава-30 Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) морського базування Р30 3М30 – нова російська триступенева твердопаливна ракета, що розміщується на підводних човнах. Характеристики: Радіус дії — 8 тис. км

Стартова маса — 36,8 тонни

Ракета може нести від 6 до 10 гіперзвукових маневрових ядерних блоків індивідуального наведення загальною масою 1,15 тонни, здатних міняти траєкторію польоту по висоті і курсу

Кількість ступенів — три

Тип головної частини — ядерна роздільна

Довжина в пусковому контейнері — 12,1 м

Максимальний діаметр — 2 м 29 червня 2018 року комплекс Д-30 з міжконтинентальною балістичною ракетою Р-30 Булава був прийнятий на озброєння ВМС РФ. Читайте також Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару

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