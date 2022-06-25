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Факти / Україна

Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Фото: Dreamstime

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Ворог випустив понад 50 ракет – повітряного, морського та наземного базування.

Більше того, армія РФ відновила застосування проти України оперативно-тактичних комплексів Іскандер із території Білорусі. Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер

ОТРК Іскандер – це сімейство комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

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Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення – знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

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Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

Обманка напхана електронікою, видає радіосигнали, здатні заглушити радари противника, які намагаються знайти Іскандер-М. Також приманка містить джерело тепла для перехоплення вхідних ракет.

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