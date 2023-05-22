ЗСУ приземлили російський винищувач Су-35

Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині наші сили протиповітряної оборони відмінусували російський винищувач Су-35.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі, як нашим воїнам вдалося збити винищувач Су-35, зараз з’ясовуються. Більше інформації у Командуванні не повідомили.

Раніше Факти ICTV у своєму матеріалі аналізували російський винищувач Су-35. За словами експертів, цей літак є переробленим Су-27. На бойову службу літаки стали в 2014 році, і за цей час було виготовлено 124 одиниці Су-35.

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