Чи можуть особі з інвалідністю вручити повістку – відповідь експерта

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловікам призовного віку приходять повістки.

Проте законодавством визначено перелік осіб, які не підлягають під мобілізацію навіть у період воєнного стану. До таких осіб належать чоловіки з інвалідністю.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть особі з інвалідністю вручити повістку та що робити у такому випадку.

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Повістка для людини з інвалідністю: чи можуть вручити

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання Чудовський та партнери Ігор Чудовський зазначає, що особі з інвалідністю можуть вручити повістку, якщо в центрі комплектування та соціальної підтримки не мають відомостей про її непридатність до військової служби.

– Вручення повістки не означає, що особа автоматично потрапить до Збройних сил. Навпаки, стаття 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію надає чіткий перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, – каже Ігор Чудовський.

Отож, за українським законодавством, не підлягають призову на службу під час мобілізації особи:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

– Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і лише за місцем проживання, – додає експерт.

Що робити, якщо вручили повістку?

– Якщо особі з інвалідністю вручили повістку, їй потрібно з’явитися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й там прояснити ситуацію, надати документи, що підтверджують інвалідність, пройти військово-лікарську комісію, – радить Ігор Чудовський.

Документи, що підтверджують статус інвалідності, визначені в статті 4 Закону України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Підтвердити свою інвалідність можна за допомогою:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійного посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. У посвідченні повинна бути вказана група та причина інвалідності.

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