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Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта

Особа з інвалідінстю
Фото: Depositphotos

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчинам призывного возраста приходят повестки.

Однако законодательством определен перечень лиц, не подлежащих под мобилизацию даже в период военного положения. К таким лицам относятся мужчины с инвалидностью.

Факты ICTV узнавали, могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку и что делать в таком случае.

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Повестка для человека с инвалидностью: могут ли вручить

Управляющий партнер Адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игорь Чудовский отмечает, что мужчине с инвалидностью могут вручить повестку, если в центре комплектования и социальной поддержки не имеют сведений о его непригодности к военной службе.

— Вручение повестки не означает, что лицо автоматически попадет в Вооруженные силы. Наоборот, статья 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации дает четкий перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, — говорит Игорь Чудовский.

Итак, по украинскому законодательству, не подлежат призыву на службу во время мобилизации лица:

  • признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;
  • в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

— Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства, — добавляет эксперт.

Что делать, если вручили повестку?

— Если лицу с инвалидностью вручили повестку, ему нужно явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и там прояснить ситуацию, предоставить документы, подтверждающие инвалидность, и пройти военно-врачебную комиссию, — советует Игорь Чудовский.

Документы, подтверждающие статус инвалидности, определены в статье 4 Закона Украины Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине. Подтвердить свою инвалидность можно с помощью:

  • удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;
  • пенсионного удостоверения;
  • удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью. В удостоверении должна быть указана группа и причина инвалидности.
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інвалідність, Война в Украине, люди з інвалідністю, мобілізація
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