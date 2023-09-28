Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Ті сім’ї в Україні, які отримують комунальні платежі більші, ніж для них визначені, можуть оформлювати субсидію.
Для цього необхідно подати пакет документів у відповідний орган райдержадміністрації або через сайт Мінсоцполітики в режимі онлайн.
Які документи треба для оформлення субсидії у 2023 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Субсидія 2023: основні зміни
Нещодавно у ПФУ заявили, що Пенсійний фонд цьогоріч розрахуватиме житлову субсидію на опалювальний період 2023-2024 років без звернення громадян. Це стосується тих, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн.
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році
Якщо вам призначали нульову субсидію влітку, додатково звертатися по виплату не потрібно. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо потрібно подати такі документи:
- заяву;
- декларацію;
- серію та номер паспорта;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.
Крім цього, у вас можуть запросити такі документи:
- договір про оренду житла (якщо він є);
- довідка про доходи (якщо ви зазначали у декларації про доходи);
- довідка, яка підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідка про оплату комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- різноманітні акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місті тощо.
Де подати заяву на субсидію онлайн
- Скористуйтеся додатком Дія. Для цього зайдіть у додаток, оберіть функцію Заява на субсидію та натисніть Подати заявку. Після цього потрібно авторизуватися. Це ви зможете зробити кількома способами: через банк ID, Дію.Підпис або файловий ключ. Після авторизації подача заявки в середньому триває до 30 хв. Її розглядатимуть до 1 місяця (безкоштовно).
- Подати документи онлайн можна також на сайті Міністерства соціальної політики України. Для цього натисніть на кнопку Оформлення субсидії онлайн. Тепер сайт направляє користувачів для створення заявки одразу на сайт додатку Дія.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко