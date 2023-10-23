Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Фото: Unsplash

В Україні у березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Тому змінилися доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Розмір залежить від стажу, віку, статусу, чи працює пенсіонер тощо.

Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше тепер отримують як пенсіонери, що працюють, так і ті, що вже не працюють. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Мінімальна пенсія в Україні 2023: суми виплат

Мінімальні пенсії у 2023 році встановлено у таких розмірах:

Зараз дивляться
  • основний розмір пенсії не менше 3 120 грн – для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж 30 або 35 років;
  • загальний розмір пенсії не менше 3 120 грн – для осіб, яким вже виповнилося 80 років та які мають страховий стаж від 20 до 25 років;
  • не менше 3 000 грн – особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років;
  • мінімально 3 000 грн – для пенсіонерів віком від 75 до 80 років із набутим стажем від 20 до 25 років;
  • не менше 2 760 грн – пенсіонерам віком до 70 років, які ще працюють та мають страховий стаж від 30 до 35 років, та особам з інвалідністю І групи.

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023

Мінімальна пенсійна виплата пенсіонерам, що працюють, незалежно від віку та стажу – 2 520 грн. Також з весни цього року щомісячно виплачують компенсації пенсіонерам таких вікових категорій за умови, що розмір їхніх пенсій не сягає 10 340 грн:

  • 570 грн – пенсіонерам старше 80 років;
  • 456 грн – особам віком від 75 до 80 років;
  • 300 грн – віком від 70 до 75 років.
Читайте також
Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи – проєкт бюджету
пенсія гроші

Гроші, Пенсіонери, Пенсія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та Ізраїль потребують подібних видів зброї, але між ними “мало збігів”
155 мм снаряди
Запит на понад $60 млрд для підтримки України: посол у США розповіла, куди підуть гроші
Оксана Маркарова - посол України в США
Від зброї з України до погроз Путіна: найпоширеніші фейки перших двох тижнів війни ХАМАС з Ізраїлем
сектор Гази ізраїль
Українці зможуть отримати компенсацію за знищене на окупованих територіях житло
Гроші, виплати, гривня, гривні
Одноразова допомога, їжа та виплати: скільки українців скористалися соцпільгами у Польщі у 2022 році
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь