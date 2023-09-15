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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи – проєкт бюджету

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Уряд планує підвищити у 2024 році мінімальну пенсію з 2 093 грн до 2361 грн. Водночас Кабінет міністрів пропонує збільшити прожитковий мінімум з 2 589 грн до 2 920 грн.

Відповідні показники закладені в проєкті державного бюджету на 2024 рік, ухваленому 15 вересня під час засідання уряду. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що соціальні стандарти зростуть на 12,8%, а інфляція очікується на рівні 10,8%.

Згідно з проєктом, пропонують установити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

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  • дітей віком до 6 років – 2 563 грн;
  • дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
  • працездатних осіб – 3 028 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 грн;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1,6 тис. грн;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 361 грн.

Водночас планується підвищення мінімальної заробітної плати двічі протягом 2024 року: з 1 січня вона становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Видатки у проєкті бюджету-2024 на вибори в Україні в наступному році не передбачені.

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