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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Скільки людей у роті та чим вона відрізняється від батальйону: відповідає експерт

Скільки людей у роті та чим вона відрізняється від батальйону: відповідає експерт
Фото: Unsplash

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей почали цікавитися військовою термінологією та структурою військ.

Раніше ми розповідали, що батальйон складається із декількох рот і окремих взводів (300-800 осіб). Скільки ж людей у роті –  читайте у матеріалі.

Що таке рота: пояснює експерт

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, існують різні роти. Є звичайні, а є – спеціального призначення. Наприклад, вона входить в штаб батальйону, але може підпорядковуватися безпосередньо командиру бригади, вищим структурам і виконувати особисте завдання.

Зараз дивляться

Рота – це первинна ланка. Тут командир відповідає за організацію взводів.

Ротою називають військове формування, тактичний підрозділ, який складається зазвичай з декількох взводів, крім того, до складу роти може входити та кілька самостійних відділень, що не входять до складу жодного зі взводів.

Скільки людей у роті та чим українські роти відрізняються від сотень НАТО

Експерт стверджує, що чисельність роти – 80–200 військовослужбовців залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.

В країнах НАТО ротою називають первинну ланку, яка займається лише діями за прописаним в армії протоколом. Всього в роті 111 осіб (6 офіцерів), 12 БТР. Зазвичай рота входить до складу батальйону, але іноді існують роти як самостійні окремі формування.

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