Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових

Повномасштабна війна змусила українців краще орієнтуватися у зброї, вивчити нові військові терміни, значення та слова.

Натомість у Збройних силах України існує своя ієрархія, тобто назви та чисельність військових формувань і підрозділів, які потрібно знати.

Факти ICTV дізнавалися, що таке батальйон, які він має різновиди та яка чисельність людей і техніки до нього входить.

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Батальйон: що це та який буває

Військовий батальйон – це один з основних підрозділів армії в більшості країн світу. Зазвичай він складається з 300-800 військовослужбовців. Батальйон містить кілька рот, кожна з яких налічує кілька взводів. Своєю чергою, взводи складаються з команд.

Батальйон може бути різних типів залежно від призначення. Наприклад, існують інженерні, танкові батальйони, батальйони зв’язку чи підрозділів спеціального призначення.

Залежно від типу, складу, структури та своїх функцій батальйони можуть відрізнятися.

До речі, у складі батальйону можуть бути військовослужбовці різних спеціальностей, наприклад, піхота, танкісти, артилеристи, інженери, медики тощо.

Завдання батальйону можуть охоплювати бойові дії та гарантування безпеки на певній території або підтримку військових операцій.

Танковий батальйон – це військовий підрозділ, що складається з танків. Зазвичай такий батальйон нараховує від 30 до 60 танків та приблизно 500-600 військовослужбовців. Він є складовою частиною більших танкових підрозділів (бригади чи дивізії).

– Танковий батальйон – це три роти. Одна рота – це фактично 11 танків. Тобто можна порахувати, що в один батальйон може входити 33 одиниці військової техніки. Крім того, чисельність роти – 80-200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення, – розповідає Коваленко. Танковий має таку саму структуру, як і звичайний батальйон, але замість піхоти він має танки та їхні екіпажі. Зазвичай танковий батальйон складається з трьох рот, кожна з яких містить декілька взводів, в яких кожен танк має свою команду. Батальйон із танків може використовуватися для ведення бойових дій, зокрема для наступу, оборони, знищення ворожих танків та забезпечення підрозділів піхоти під час бойових дій. Ба більше, він може залучатися для здійснення розвідувальних дій. Чи відрізняється чисельність українського батальйону та батальйону НАТО Коваленко зазначає, що кількість військової техніки, що входить до одного батальйону НАТО, може варіюватися залежно від типу батальйону, його функцій та оснащення країни-учасниці. – Однак загалом до батальйонів НАТО входять різні типи техніки та озброєння, що можуть бути необхідні для виконання різних завдань, – додає експерт. Наприклад, у танковому батальйоні НАТО може бути від 30 до 60 танків, а також різні типи броньованих транспортних засобів, бойових машин піхоти, артилерії та засобів зв’язку. У піхотному батальйоні може бути від 500 до 800 військовослужбовців, а також різні типи озброєння та броньованих машин, як-от БМП, БТР, піхотні бойові машини тощо. – У них є різне формування таких підрозділів. Наприклад, в Британії формування роти має назву ескадрон. Там 14 одиниць танкової техніки. Якщо говорити про польську роту, то це стандартні 11 одиниць техніки. Тому тут усе залежить від конкретної країни НАТО, – підсумовує експерт. Важливо додати, що кількість техніки та озброєння, що входить до батальйону НАТО, може варіюватися залежно від певних обставин: місце розташування, бойові завдання, ступінь готовності тощо. Читайте також Резніков повідомив, скільки батальйонів з танками Leopard з’явиться в ЗСУ

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