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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та як призначатимуть

Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та як призначатимуть
Фото: Unsplash

ПФУ цьогоріч ввела низку нововведень, які стосуються нарахування субсидії 2023-2024. Наприклад, розрахунок житлової субсидії в автоматичному режимі. Про це пресслужба ПФУ заявила у вересні. Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та які ще зміни чекають українців – читайте в матеріалі.

Субсидія 2023-2024: хто має право

У жовтні 2023 при розрахунку будуть враховувати доходи усіх членів домогосподарства за I та II квартали цього року. Що стосується пенсій, то їх мали врахувати у розмірі виплат за серпень поточного року. Якщо ви хочете теж отримати субсидії на тверде та рідке пічне паливо, заяву та декларацію потрібно подати до кінця цього року.

Субсидія 2023: як розраховується обов’язковий відсоток платежу для родини

Відсоток платежу встановлюють індивідуально. Для цього використовують спеціальну формулу:

Зараз дивляться
  1. Обчислюють середньомісячний сукупний дохід. Після чого його ділять на кількість членів домогосподарства.
  2. Таким чином визначають середньомісячний дохід на одну людину.
  3. Дохід на особу ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія.
  4. Результат ділять на два, а потім множать на 15%. Те, що вийшло, і є відсотком від середньомісячного сукупного доходу.

Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: основні нововведення

На цей опалювальний період розрахунок житлової субсидії ПФУ проводитимуть в автоматичному режимі. Тобто вам не потрібно звертатися додатково, якщо вже призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року.

Нововведення стосується й тих, у кого розмір субсидії становить 0,00 гривень.

Субсидію ПФУ призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Також вона розраховується на неопалювальний сезон:

  • опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня);
  • неопалювальний сезон (із 1 травня до 30 вересня).
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Гроші, Пенсійний фонд, Субсидії
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