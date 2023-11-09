Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та як призначатимуть
ПФУ цьогоріч ввела низку нововведень, які стосуються нарахування субсидії 2023-2024. Наприклад, розрахунок житлової субсидії в автоматичному режимі. Про це пресслужба ПФУ заявила у вересні. Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: хто має право та які ще зміни чекають українців – читайте в матеріалі.
Субсидія 2023-2024: хто має право
У жовтні 2023 при розрахунку будуть враховувати доходи усіх членів домогосподарства за I та II квартали цього року. Що стосується пенсій, то їх мали врахувати у розмірі виплат за серпень поточного року. Якщо ви хочете теж отримати субсидії на тверде та рідке пічне паливо, заяву та декларацію потрібно подати до кінця цього року.
Субсидія 2023: як розраховується обов’язковий відсоток платежу для родини
Відсоток платежу встановлюють індивідуально. Для цього використовують спеціальну формулу:
- Обчислюють середньомісячний сукупний дохід. Після чого його ділять на кількість членів домогосподарства.
- Таким чином визначають середньомісячний дохід на одну людину.
- Дохід на особу ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія.
- Результат ділять на два, а потім множать на 15%. Те, що вийшло, і є відсотком від середньомісячного сукупного доходу.
Субсидія на опалювальний сезон 2023-2024: основні нововведення
На цей опалювальний період розрахунок житлової субсидії ПФУ проводитимуть в автоматичному режимі. Тобто вам не потрібно звертатися додатково, якщо вже призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року.
Нововведення стосується й тих, у кого розмір субсидії становить 0,00 гривень.
Субсидію ПФУ призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Також вона розраховується на неопалювальний сезон:
- опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня);
- неопалювальний сезон (із 1 травня до 30 вересня).
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова