Хто має право на субсидії
Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.
Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.
Через військове вторгнення РФ Міністерство соціальної політики оновило механізм призначення субсидій. Тепер субсидію можуть отримати також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи
Також отримати субсидію можуть особи, які:
- належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану;
- мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування;
- мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану.
Як оформити субсидію
Існує кілька способів оформити субсидії:
- Особисто прийти Пенсійного фонду України.
- За допомогою порталу електронних послуг або мобільного додатку ПФУ.
- Передати документи у паперовому вигляді через уповноважених осіб територіальних громад (у сільській, селищній, міській раді) та ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг). Заяви з документами приймають у паперовому вигляді.
- Зробити це онлайн через портал Дія.
Основні два документи для оформлення субсидії – це заява про призначення субсидії та декларація про доходи і витрати.
Додатково можуть попросити: договір оренди житла, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства тощо.
Виплати призначають до того часу, поки не закінчиться опалювальний сезон (з 01.10.2022 до 30.04.2023).
Які зміни будуть у 2023 році
- З 1 грудня цього року субсидії видає Пенсійний фонд.
- Якщо ви хочете отримати виплати на електроенергію, це можна зробити на ТОТ і у зонах бойових дій, якщо будинок через військові дії залишився без опалення;
- Виплати ВПО і тим людям, які їх прихистили, не враховуються як дохід під час подання заявки;
- Ви можете подавати заявку на субсидію будь-де (це не залежить від прописки);
- Якщо у вас є заборгування за житлово-комунальні послуги, ви теж можете отримувати пільги.
Оскільки з зими 2022 субсидії видає ПФУ, для оформлення заявок не потрібно реєструватися на сайті Міністерства соціальної політики України.
Як видаватимуть субсидію
В Україні з травня 2021 року субсидія видається виключно у готівковій формі.
Тобто субсидію перераховують на картку обраного банку.
Ті, у кого немає рахунків, можуть отримувати допомогу через Укрпошту за адресою, яка була вказана під час звернення за субсидією.
Кому не призначають субсидію
У 2022-2023 роках субсидія не надається, якщо:
- загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир та 230 кв. м – для приватних будинків (виняток – дитячі будинки сімейного типу);
- на депозиті у банку лежить більше 100 тис. грн;
- будь-хто із членів родини протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на більш ніж 50 тис. грн (купівля землі, квартири, будинку, цінних паперів тощо);
- у власності є транспортний засіб, якому менше 5 років (крім мопеда і причепа).
Що буде, якщо знайдуть порушення
Українцям, які незаконно оформили субсидію, доведеться повернути всю суму наданої допомоги.
Якщо людина відмовляється добровільно повернути суму незаконно отриманої субсидії, то орган, який її призначив, може звернутись до суду з позовом про примусове стягнення коштів.