Київ, Львів та Запоріжжя: чого очікувати від цін на оренду житла у 2024 році

Міграція через війну всередині країни створює передумови для коливань цін на житло. Що буде з вартістю на оренду квартир в Україні у 2024 році та від чого вони залежатимуть – розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як змінилися ціни на нерухомість за рік

За даними Держстату, середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 грн. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Перше місце за ціною оренди посідає Закарпатська область, там показник зріс на 46,2% до 12 731 грн, на другій сходинці розташована Львівщина. В цьому регіоні ціна найму житла з початку року підвищилась на 7,4% до 11 789 грн.

Зараз дивляться

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 грн, таким чином, столиця перебуває на третьому місці за вартістю квартир.

Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 грн), Сумській (3 008 грн) та Миколаївській (3 501 грн) областях. Станом на січень 2024 року, така динаміка й залишається.

– У різних містах ситуація з орендою житла є досить неоднорідною. Тут треба розуміти реальну ситуацію з попитом на квартири у великих містах. Коли почалася активна фаза бойових дій, дуже багато людей поїхали на Захід нашої країни. І там, якщо пам’ятайте, вартість оренди була просто захмарна, особливо коли ворог був біля Києва. Тоді у Львові ціна на оренду була дуже висока, – пригадує експерт.

Ціни на оренду в Києві

У Києві на сьогодні ціни на оренду квартир є вищими, ніж до початку активної фази бойових дій. Це обумовлено досить високим загальним попитом.

– Наразі загальна кількість людей, що проживають у Києві, практично відповідає тій, що була до повномасштабного вторгнення, враховуючи тих, хто перебрався з Харкова, Запоріжжя, з тих міст, які розташовані близько до лінії бойових дій. І ці чинники спричинили ріст вартості оренди у Києві, – каже експерт.

Власне вартість і за квадратний метр у Києві досить немаленька.

До речі, раніше економіст Олексій Кущ повідомляв, що ринок нерухомості поволі відновлюється, а попит пожвавлюється передусім на готове житло. Він розповів в ексклюзивному інтерв’ю, що буде з цінами на квартири у 2024 році.

Ціни на оренду у Львові

У Львові ціни на оренду житла трошки знизилися порівняно з 2022 роком.

– У Львові зростання трохи вщухло у порівнянні з 2022 роком, але воно також є вищим за 2021 рік, – каже Олег Пендзин.

Ціна на оренду квартир у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах

Оскільки Запоріжжя, Дніпро, Харків є містами, які розташовані недалеко від зони бойових дій, вартість оренди тут досить низка.

– Коли ми говоримо про оренду, то треба розуміти, що, наприклад, Харків, Дніпро, про Запоріжжя взагалі не говорю, це прифронтове місто – там вартість оренди набагато нижча, ніж була до повномасштабної війни. І навряд чи вона буде знижуватися в силу того, що там є велика небезпека і ці населені пункти час від часу потрапляють під обстріли, – каже експерт.

Він нагадав про зміну ціни на оренду після потрапляння ракети у Kharkiv Palace 30 грудня. Тоді вартість впала аж на третину.

Що буде з цінами на оренду квартири у 2024 році

Ціни на оренду житла залежатимуть від того, що відбуватиметься на фронті. Тобто якщо виникнуть серйозні проблеми у зоні бойових дій, якщо ті люди, які фізично продовжують жити у Запоріжжі, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Миколаєві, будуть вимушені перебратися до більш безпечних міст, то ринок оренди зміниться.

– По суті, тоді ми побачимо другу хвилю міграції. У першу чергу люди рушать до центральної частини країни, зокрема, до Києва. Це буде впливати на вартість оренди, – каже експерт.

Крім того, якщо очікуваний наступ РФ влітку все ж таки станеться і зачепить Північ країни, то, звичайно, ситуація з цінами на оренду житла буде мінятися і у Києві, і на Заході. Все надзвичайно сильно залежить від ситуації на фронтах.

Другий момент, до якого ринок оренди є чутливим – макрофінансова допомога від США та ЄС.

– Якщо не надійде макрофінансова допомога, то не будуть зростати соціальні стандарти, не підвищуватиметься заробітна плата, і відповідно, буде спокійнішою ситуація із орендою житла. Всі ці речі дуже сильно пов’язані, – каже експерт.

Не дивлячись на те, що є надзвичайно багато факторів, які впливають на вартість орендної плати, безпекові питання і рівень доходів є ключовими.

– Коли я говорю про макрофінансову допомогу, ми маємо розуміти, що у нас всі соціальні видатки, зарплати бюджетникам, держслужбовцям, пенсії йдуть за рахунок цих надходжень. Більше того, звідти йде підтримка бізнесу. Тобто ця програма 5-7-9 (кредитів для бізнесу, – Ред.), вона фінансується за рахунок макрофінансової допомоги. Якщо ця програма буде призупинена, то бізнес повільніше розвиватиметься, і як наслідок, заробітні плати зменшаться, а рівень платоспроможного попиту впаде. Тож і оренда плата знизиться, – наголошує Олег Пендзин.

Якщо макрофінансова допомога від США та ЄС буде схвалена, то Україна житиме так, як у 2023 році, і всі ті динамічні процеси, які були у минулому році, будуть і в цьому. Це стосується і орендної плати – вона буде потроху зростати.

– Якщо допомога прийде, то у нас і курс гривні буде більш-менш стабільний, буде підвищення соціальних стандартів, і заробітна плата буде рости. Тобто всі ті речі, які ми закладали у 2023 році – вони відбудуться. Будуть підійматися ціни на продукти харчування, відповідно, буде рости ціна, – каже експерт.

Якщо будуть великі проблеми на фронтах – буде своя динаміка на Заході та на Сході нашої країни.

– Ми перебуваємо в абсолютно патовій ситуації, лінія фронту завмерла, зокрема, бойові дії йдуть досить активно, а зрушення є надзвичайно невеличкі. Поки що незрозуміла ситуація з воєнно-технічною допомогою, а від цього буде залежати, наскільки ми зможемо давати відсіч ворогу, чи будуть боєприпаси. Якщо буде щось гірше на фронтах, безперечно, вартість житла буде різко падати, – розповідає Олег Пендзин.

Не треба бути великим пророком для того, щоб зрозуміти динаміку на ринку оренди житла, запевняє експерт.

Щоб уявити, що відбуватиметься на ринку оренди у разі більш-менш сприятливого перебігу подій, експерт радить згадати 2023 рік. Інший песимістичний сценарій з цінами на житло добре змалюють весна-літо 2022 рік.

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