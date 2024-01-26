Миграция из-за войны внутри страны создает предпосылки для колебаний цен на жилье. Что будет с арендой квартир в Украине в 2024 году и от чего будут зависеть цены — рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как изменились цены на недвижимость за год

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в декабре 2023 года составляла 6 605 грн. За год стоимость выросла на 15,9%, что втрое выше официальной инфляции (5,1%).

Первое место по цене аренды занимает Закарпатская область, там показатель вырос на 46,2% до 12 731 грн, на второй ступени находится Львовщина. В этом регионе цена найма жилья с начала года повысилась на 7,4% до 11 789 грн.

Сейчас смотрят

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8 727 грн, таким образом, столица находится на третьем месте по стоимости квартир.

В то же время самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 грн), Сумской (3 008 грн) и Николаевской (3 501 грн) областях. По состоянию на январь 2024 года, такая динамика и остается.

— В разных городах ситуация с арендой жилья является достаточно неоднородной. Здесь надо понимать реальную ситуацию со спросом на квартиры в крупных городах. Когда началась активная фаза боевых действий, очень много людей выехало на Запад нашей страны. И там, если помните, стоимость аренды была просто заоблачная, особенно когда враг был возле Киева. Тогда во Львове цена на аренду была очень высокая, — вспоминает эксперт.

Цены на аренду в Киеве

В Киеве на сегодняшний день цены на аренду квартир выше, чем до начала активной фазы боевых действий. Это обусловлено достаточно высоким общим спросом.

— Сейчас общее количество людей, проживающих в Киеве, практически соответствует тому, что было до полномасштабного вторжения, учитывая тех, кто перебрался из Харькова, Запорожья, из тех городов, которые находятся близко к линии боевых действий. И эти факторы вызвали рост стоимости аренды в Киеве, — говорит эксперт.

Собственно, стоимость и за квадратный метр в Киеве достаточно немаленькая.

Цены на аренду во Львове

Во Львове цены на аренду жилья немного снизились по сравнению с 2022 годом.

— Во Львове рост немного утих по сравнению с 2022 годом, но он также выше 2021 года, — говорит Олег Пендзин.

Цена на аренду квартир в Запорожье, Днепре и других городах

Поскольку Запорожье, Днепр, Харьков являются городами, которые находятся недалеко от зоны боевых действий, стоимость аренды здесь достаточно низкая.

— Когда мы говорим об аренде, то надо понимать, что, например, Харьков, Днепр, о Запорожье вообще не говорю, это прифронтовой город — там стоимость аренды намного ниже, чем была до полномасштабной войны. И вряд ли она будет снижаться в силу того, что там сохраняется большая опасность и эти населенные пункты время от времени попадают под обстрелы, — говорит эксперт.

Он напомнил об изменении цены на аренду после попадания ракеты в Kharkiv Palace 30 декабря. Тогда стоимость упала аж на треть.

Что будет с ценами на аренду квартиры в 2024 году

Цены на аренду жилья будут зависеть от того, что будет происходить на фронте. То есть если возникнут серьезные проблемы в зоне боевых действий, если те люди, которые физически продолжают жить в Запорожье, Харькове, Полтаве, Днепре, Николаеве, будут вынуждены перебраться в более безопасные города, то рынок аренды изменится.

— По сути, тогда мы увидим вторую волну миграции. В первую очередь люди двинутся в центральную часть страны, в частности, в Киев. Это будет влиять на стоимость аренды, — говорит эксперт.

Кроме того, если ожидаемое наступление РФ летом все же произойдет и зацепит Север страны, то, конечно, ситуация с ценами на аренду жилья будет меняться и в Киеве, и на Западе страны. Все чрезвычайно сильно зависит от ситуации на фронтах.

Второй момент, к которому рынок аренды является чувствительным — макрофинансовая помощь от США и ЕС.

— Если не поступит макрофинансовая помощь, то не будут расти социальные стандарты, не будет повышаться заработная плата, и соответственно, будет спокойнее ситуация с арендой жилья. Все эти вещи очень сильно связаны, — говорит эксперт.

Несмотря на то, что есть очень много факторов, которые влияют на стоимость арендной платы, вопросы безопасности и уровень доходов являются ключевыми.

— Когда я говорю о макрофинансовой помощи, мы должны понимать, что у нас все социальные расходы, зарплаты бюджетникам, госслужащим, пенсии начисляются за счет этих поступлений. Более того, оттуда идет поддержка бизнеса. То есть эта программа 5-7-9 (кредитов для бизнеса, — Ред.), она финансируется за счет макрофинансовой помощи. Если эта программа будет приостановлена, то бизнес будет медленнее развиваться, и как следствие, заработные платы уменьшатся, а уровень платежеспособного спроса упадет. Поэтому и арендная плата снизится, — отмечает Олег Пендзин.

Если макрофинансовая помощь от США и ЕС будет одобрена, то Украина будет жить так, как в 2023 году, и все те динамические процессы, которые наблюдались в прошлом году, будут и в этом. Это касается и арендной платы — она будет понемногу расти.

— Если помощь придет, то у нас и курс гривны будет более-менее стабильным, будет повышение социальных стандартов, и заработная плата будет расти. То есть все те вещи, которые мы закладывали в 2023 году — они состоятся. Будут подниматься цены на продукты питания, соответственно, будет расти цена, — говорит эксперт.

Если будут большие проблемы на фронтах — будет своя динамика на Западе и на Востоке нашей страны.

— Мы находимся в абсолютно патовой ситуации, линия фронта замерла, в частности, боевые действия идут достаточно активно, а сдвиги чрезвычайно небольшие. Пока непонятна ситуация с военно-технической помощью, а от этого будет зависеть, насколько мы сможем давать отпор врагу, будут ли боеприпасы. Если ситуация будет хуже на фронтах, бесспорно, стоимость жилья будет резко падать, — рассказывает Олег Пендзин.

Не надо быть большим пророком для того, чтобы понять динамику на рынке аренды жилья, уверяет эксперт.

Чтобы представить, что будет происходить на рынке аренды в случае более или менее благоприятного хода событий, эксперт советует вспомнить 2023 год. Другой пессимистический сценарий с ценами на жилье хорошо обрисуют весна-лето 2022 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.