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Суспільство
Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися

Коли фінал Євробачення 2024
Фото: Depositphotos

Уже зовсім скоро відбудеться фінал Євробачення. Перший і другий півфінали конкурсу минули 7 і 9 травня в Мальме.

Коли фінал Євробачення 2024

Фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня. Саме тоді й вирішиться, яка країна здобула перемогу в міжнародному пісенному конкурсі. Загалом участь беруть 26 країн, однак у день фіналу Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024.

Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Фінал Євробачення 2024: де дивитися

Фінал Євробачення, а точніше – його пряму трансляцію, традиційно покаже телеканал Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Також шоу буде доступне для перегляду на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Крім того, якщо перед вами досі стоїть питання – де дивитися Євробачення 2024, то онлайн-трансляція також доступна в застосунку Дія.

Як подивитися в Дії фінал Євробачення 2024:

  1. Авторизуйтеся в застосунку.
  2. Оберіть Сервіси.
  3. Потім натисніть Розваги.
  4. Знайдіть у переліку Дія.ТV.
  5. Натисніть Суспільне Культура HD.

Нагадаємо, від нашої країни на конкурсі виступають Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Як представниці України виступили в першому півфіналі Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.

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