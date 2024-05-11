Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися
Уже зовсім скоро відбудеться фінал Євробачення. Перший і другий півфінали конкурсу минули 7 і 9 травня в Мальме.
Коли фінал Євробачення 2024
Фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня. Саме тоді й вирішиться, яка країна здобула перемогу в міжнародному пісенному конкурсі. Загалом участь беруть 26 країн, однак у день фіналу Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024.
Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал Євробачення 2024: де дивитися
Фінал Євробачення, а точніше – його пряму трансляцію, традиційно покаже телеканал Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.
Також шоу буде доступне для перегляду на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Крім того, якщо перед вами досі стоїть питання – де дивитися Євробачення 2024, то онлайн-трансляція також доступна в застосунку Дія.
Як подивитися в Дії фінал Євробачення 2024:
- Авторизуйтеся в застосунку.
- Оберіть Сервіси.
- Потім натисніть Розваги.
- Знайдіть у переліку Дія.ТV.
- Натисніть Суспільне Культура HD.
Нагадаємо, від нашої країни на конкурсі виступають Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Як представниці України виступили в першому півфіналі Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.