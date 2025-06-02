Нарешті вдома: ще двоє молодих українців повернулися з окупації
Ще двоє молодих українців повернулися з ТОТ: 18-річна Карина та 21-річний Кирило.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Мріяли жити в Україні
Карина провела майже все своє дитинство в умовах окупації, але попри тиск з боку проросійського оточення, зберігала віру в майбутнє в Україні.
Наразі дівчина планує знайти роботу та отримати вищу освіту.
Кирило залишився без зв’язку та підтримки, коли йому було 18, це сталося на самому початку окупації.
Увесь цей час він перебував у постійному стресі через страх втратити та більше ніколи не побачити близьких, однак тепер він вже возз’єднався зі своєю родиною.
— Сьогодні вони нарешті в безпеці, — наголосив Єрмак.
Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує рятували українських дітей та молодь, яких незаконно утримують на окупованих територіях.