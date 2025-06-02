Нарешті вдома: ще двоє молодих українців повернулися з окупації

Ще двоє молодих українців повернулися з ТОТ: 18-річна Карина та 21-річний Кирило.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Мріяли жити в Україні

Карина провела майже все своє дитинство в умовах окупації, але попри тиск з боку проросійського оточення, зберігала віру в майбутнє в Україні.

Зараз дивляться

Наразі дівчина планує знайти роботу та отримати вищу освіту.

Кирило залишився без зв’язку та підтримки, коли йому було 18, це сталося на самому початку окупації.

Увесь цей час він перебував у постійному стресі через страх втратити та більше ніколи не побачити близьких, однак тепер він вже возз’єднався зі своєю родиною.

— Сьогодні вони нарешті в безпеці, — наголосив Єрмак.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує рятували українських дітей та молодь, яких незаконно утримують на окупованих територіях.

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