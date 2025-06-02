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Наконец-то дома: еще двое молодых украинцев вернулись из оккупации

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Фото: Pixabay

Еще двое молодых украинцев вернулись из ВОТ: 18-летняя Карина и 21-летний Кирилл.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Карина провела почти все свое детство в условиях оккупации, но, несмотря на давление со стороны пророссийского окружения, сохраняла веру в будущее в Украине.

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Сейчас девушка планирует найти работу и получить высшее образование.

Кирилл остался без связи и поддержки, когда ему было 18, это произошло в самом начале оккупации.

Все это время он находился в постоянном стрессе из-за страха потерять и больше никогда не увидеть близких, однако теперь он уже воссоединился со своей семьей.

— Сегодня они наконец в безопасности, — подчеркнул Ермак.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает спасать украинских детей и молодежь, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях.

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Источник: Интерфакс-Украина

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Андрій ЄрмакВойна в УкраинеВійськові злочиниОфис президентаТОТ
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