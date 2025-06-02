Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
На аеродромах РФ знищено щонайменше 13 літаків – ЦПД
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Підробляв документи заради статистики: на Івано-Франківщині викрили посадовця ТЦК

як оформити патент на винахід
Фото: Depositphotos

Працівники Державного бюро розслідувань викрили одного з керівників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області – посадовець вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Незаконно “мобілізував” 17 осіб

Згідно з матеріалами справи, посадовець несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних.

Спершу нібито залучав до війська, потім знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин.

Зараз дивляться

Правоохоронці ідентифікували 17 осіб, яких керівник ТЦК незаконно оформив на службу. Проте військові підтвердили, що таких мобілізованих у лавах ЗСУ немає.

Дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності мобілізації.

За несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України) передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Розслідування триває, наразі правоохоронці перевіряють наявність подібних випадків в інших ТЦК.

Читайте також
ДБР викрило схему переведення військових з передової за хабарі: затримано голову ВЛК
затримано голову ВЛК однієї із частин ДПСУ

Джерело: ДБР

Пов'язані теми:

Івано-Франківська областьДБР
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь