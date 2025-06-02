Підробляв документи заради статистики: на Івано-Франківщині викрили посадовця ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань викрили одного з керівників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області – посадовець вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Незаконно “мобілізував” 17 осіб

Згідно з матеріалами справи, посадовець несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних.

Спершу нібито залучав до війська, потім знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин.

Зараз дивляться

Правоохоронці ідентифікували 17 осіб, яких керівник ТЦК незаконно оформив на службу. Проте військові підтвердили, що таких мобілізованих у лавах ЗСУ немає.

Дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності мобілізації.

За несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України) передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Розслідування триває, наразі правоохоронці перевіряють наявність подібних випадків в інших ТЦК.

Джерело : ДБР

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