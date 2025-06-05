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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
6 хв.

Не проспи початок дня: коли світанок в Києві на початку літа

коли світанок в Києві
Фото: Pixabay

Світанок — особливий момент початку нового дня, коли перші промені сонця тільки з’являються над горизонтом.

Багатьох мешканців столиці цікавить, о котрій світанок в Києві влітку 2025 року, адже цей час неймовірно красивий. Він ідеально підходить для ранкових прогулянок, фотографування, а також для планування повсякденних справ.

Коли світанок в Києві у 2025 році

Київ розташований у північній півкулі, тому взимку сонце з′являється над горизонтом пізніше, а влітку — значно раніше.

Зараз дивляться

У літній період в Києві схід сонця відбувається дуже рано, що характерно для цього сезону.

Зокрема, 5 червня 2025 року час сходу сонця був о 04:48.

  • 6 червня — 04:48
  • 7 червня — 04:47
  • 8 червня — 04:47
  • 9 червня — 04:46
  • 10, 11, 12 червня — 04:46
  • 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 червня — 04:45
  • 20 червня — 04:46

21 червня (день літнього сонцестояння) схід сонця в Києві буде о 4:46.

  • 22, 23 червня — 04:46
  • 24, 25 червня — 04:47
  • 26, 27 червня — 04:48
  • 28, 29 червня — 04:49
  • 30 червня — 04:50

Дані свідчать про те, що найраніший схід сонця в Києві у 2025 році припадає на середину червня.

Саме у червні спостерігаються найдовші дні року. Сонце з’являється над горизонтом о 4:45 — 4:50 ранку.

Після цього, вже в липні, схід сонця буде поступово зміщуватися на пізніший час.

Так, у середині липня світанок у Києві розпочинатиметься о 05:04, а вже наприкінці місяця о 05:25.

У серпні початок світанку ще зменшиться та буде починатися о 05:47 (у середині місяця) й о 06:11 (наприкінці місяця).

Кожному варто знати, о котрій світанок в Києві, оскільки цей час корисний для:

  • ранкових тренувань і прогулянок на свіжому повітрі;
  • фотографів, які полюють за ідеальним світлом;
  • мандрівників і туристів;
  • водіїв, які враховують зміну освітлення під час руху;
  • всіх, хто хоче розпочати день у гармонії з природним ритмом.

Для точного визначення, о котрій світанок у Києві буде у певний день, можна скористатися онлайн-сервісами або мобільними додатками для прогнозу погоди. Вони показують точний час сходу і заходу сонця з урахуванням поточної дати.

схід сонця в Києві

Фото: Рixabay

Де спостерігати схід сонця в Києві

У Києві є багато мальовничих локацій, звідки відкривається чудовий краєвид на схід сонця.

Найпопулярніші місця столиці, де можна спостерігати світанок:

  • Парк Володимирська гірка. Саме тут розташований оглядовий майданчик з видом на річку Дніпро, також буде видно міст Патона та Києво-Печерську лавру. Це дуже популярне місце серед фотографів і туристів.
  • Пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Свободи українського народу (раніше Арка Дружби народів). Тут можна спостерігати схід сонця прямо над Дніпром — краса неймовірна. Ви зможете побачити вранішню панораму Подолу, подивитися на мости та лівий берег.
  • Парк Наталка (Оболонь). Тут розташована простора набережна з прекрасним видом. Ідеально підходить для спостереження за сходом сонця та ранкових пробіжок.
  • Видовий майданчик на Печерську (біля музею ВВВ або Лаври). Тут відкривається гарний краєвид на столицю.
  • Дніпровські кручі. Тут також відкривається чудовий краєвид.

Якщо хочете зробити красиве фото світанку, фахівці радять приходити на обране місце за 15–20 хвилин до сходу, щоб зафіксувати всю красу й побачити повну палітру кольорів неба.

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