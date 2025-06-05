Не проспи початок дня: коли світанок в Києві на початку літа

Світанок — особливий момент початку нового дня, коли перші промені сонця тільки з’являються над горизонтом.

Багатьох мешканців столиці цікавить, о котрій світанок в Києві влітку 2025 року, адже цей час неймовірно красивий. Він ідеально підходить для ранкових прогулянок, фотографування, а також для планування повсякденних справ.

Коли світанок в Києві у 2025 році

Київ розташований у північній півкулі, тому взимку сонце з′являється над горизонтом пізніше, а влітку — значно раніше.

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У літній період в Києві схід сонця відбувається дуже рано, що характерно для цього сезону.

Зокрема, 5 червня 2025 року час сходу сонця був о 04:48.

6 червня — 04:48

7 червня — 04:47

8 червня — 04:47

9 червня — 04:46

10, 11, 12 червня — 04:46

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 червня — 04:45

20 червня — 04:46

21 червня (день літнього сонцестояння) схід сонця в Києві буде о 4:46.

22, 23 червня — 04:46

24, 25 червня — 04:47

26, 27 червня — 04:48

28, 29 червня — 04:49

30 червня — 04:50

Дані свідчать про те, що найраніший схід сонця в Києві у 2025 році припадає на середину червня.

Саме у червні спостерігаються найдовші дні року. Сонце з’являється над горизонтом о 4:45 — 4:50 ранку.

Після цього, вже в липні, схід сонця буде поступово зміщуватися на пізніший час.

Так, у середині липня світанок у Києві розпочинатиметься о 05:04, а вже наприкінці місяця о 05:25.

У серпні початок світанку ще зменшиться та буде починатися о 05:47 (у середині місяця) й о 06:11 (наприкінці місяця).

Кожному варто знати, о котрій світанок в Києві, оскільки цей час корисний для:

ранкових тренувань і прогулянок на свіжому повітрі;

фотографів, які полюють за ідеальним світлом;

мандрівників і туристів;

водіїв, які враховують зміну освітлення під час руху;

всіх, хто хоче розпочати день у гармонії з природним ритмом.

Для точного визначення, о котрій світанок у Києві буде у певний день, можна скористатися онлайн-сервісами або мобільними додатками для прогнозу погоди. Вони показують точний час сходу і заходу сонця з урахуванням поточної дати.

Де спостерігати схід сонця в Києві

У Києві є багато мальовничих локацій, звідки відкривається чудовий краєвид на схід сонця.

Найпопулярніші місця столиці, де можна спостерігати світанок:

Парк Володимирська гірка. Саме тут розташований оглядовий майданчик з видом на річку Дніпро, також буде видно міст Патона та Києво-Печерську лавру. Це дуже популярне місце серед фотографів і туристів.

Саме тут розташований оглядовий майданчик з видом на річку Дніпро, також буде видно міст Патона та Києво-Печерську лавру. Це дуже популярне місце серед фотографів і туристів. Пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Свободи українського народу (раніше Арка Дружби народів). Тут можна спостерігати схід сонця прямо над Дніпром — краса неймовірна. Ви зможете побачити вранішню панораму Подолу, подивитися на мости та лівий берег.

між Володимирською гіркою та Аркою Свободи українського народу (раніше Арка Дружби народів). Тут можна спостерігати схід сонця прямо над Дніпром — краса неймовірна. Ви зможете побачити вранішню панораму Подолу, подивитися на мости та лівий берег. Парк Наталка (Оболонь). Тут розташована простора набережна з прекрасним видом. Ідеально підходить для спостереження за сходом сонця та ранкових пробіжок.

Тут розташована простора набережна з прекрасним видом. Ідеально підходить для спостереження за сходом сонця та ранкових пробіжок. Видовий майданчик на Печерську (біля музею ВВВ або Лаври). Тут відкривається гарний краєвид на столицю.

Тут відкривається гарний краєвид на столицю. Дніпровські кручі. Тут також відкривається чудовий краєвид.

Якщо хочете зробити красиве фото світанку, фахівці радять приходити на обране місце за 15–20 хвилин до сходу, щоб зафіксувати всю красу й побачити повну палітру кольорів неба.

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