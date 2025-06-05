Рассвет — особый момент начала нового дня, когда первые лучи солнца только появляются над горизонтом.

Многих жителей столицы интересует, во сколько рассвет в Киеве летом 2025 года, ведь это время невероятно красивое. Оно идеально подходит для утренних прогулок, фотографирования, а также для планирования повседневных дел.

Когда рассвет в Киеве в 2025 году

Киев расположен в северном полушарии, поэтому зимой солнце появляется над горизонтом позже, а летом — значительно раньше.

В летний период в Киеве восход солнца происходит очень рано, что характерно для этого сезона.

В частности, 5 июня 2025 года время восхода солнца было в 04:48.

6 июня — 04:48

7 июня — 04:47

8 июня — 04:47

9 июня — 04:46

10, 11, 12 июня — 04:46

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июня — 04:45

20 июня — 04:46

21 июня (день летнего солнцестояния) восход солнца в Киеве будет в 4:46.

22, 23 июня — 04:46

24, 25 июня — 04:47

26, 27 июня — 04:48

28, 29 июня — 04:49

30 июня — 04:50

Данные свидетельствуют о том, что самый ранний восход солнца в Киеве в 2025 году приходится на середину июня.

Именно в июне наблюдаются самые длинные дни года, солнце восходит в 4:45 — 4:50 утра. После этого, уже в июле, восход солнца постепенно будет сдвигается на более позднее время.

Так, в середине июля рассвет в Киеве будет начинаться в 05:04, а уже в конце месяца — в 05:25.

В августе начало рассвета еще больше сдвинется и будет начинаться в 05:47 (в середине месяца) и в 06:11 (в конце месяца).

Каждому стоит знать, во сколько рассвет в Киеве, поскольку это время полезно для:

утренних тренировок и прогулок на свежем воздухе;

фотографов, которые охотятся за идеальным светом;

путешественников и туристов;

водителей, которые учитывают изменение освещения во время движения;

всех, кто хочет начать день в гармонии с естественным ритмом.

Для точного определения, во сколько рассвет в Киеве в конкретный день, лучше всего воспользоваться онлайн-сервисами или мобильными приложениями для прогноза погоды. Они показывают точное время восхода и захода солнца с учетом текущей даты.

Где наблюдать восход солнца в Киеве

В Киеве есть много живописных локаций, откуда открывается великолепный вид на восход солнца.

Самые популярные места столицы, где можно наблюдать утренний рассвет:

Парк Владимирская горка. Именно здесь расположена смотровая площадка с видом на реку Днепр, также будет виден мост Патона и Киево-Печерская лавра. Это очень популярное место среди фотографов и туристов.

Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Свободы украинского народа (раньше Арка Дружбы народов). Здесь можно наблюдать восход солнца прямо над Днепром — красота невероятная. Вы сможете наблюдать утреннюю панораму Подола, а также посмотреть на мосты и левый берег.

Парк Наталка (Оболонь). Здесь расположена просторная набережная с прекрасным видом. Идеально подходит для наблюдения за восходом солнца и утренних пробежек.

Видовая площадка на Печерске (возле музея ВОВ или Лавры). Отсюда открывается красивый вид на столицу.

Днепровские кручи. Здесь также открывается великолепный пейзаж.

Если хотите сделать красивое фото рассвета, специалисты советуют приходить на выбранное место за 15–20 минут до восхода, чтобы зафиксировать всю красоту и увидеть полную палитру цветов неба.

