Не проспи начало дня: когда рассвет в Киеве в начале лета: когда рассвет в Киеве в начале лета
Рассвет — особый момент начала нового дня, когда первые лучи солнца только появляются над горизонтом.
Многих жителей столицы интересует, во сколько рассвет в Киеве летом 2025 года, ведь это время невероятно красивое. Оно идеально подходит для утренних прогулок, фотографирования, а также для планирования повседневных дел.
Когда рассвет в Киеве в 2025 году
Киев расположен в северном полушарии, поэтому зимой солнце появляется над горизонтом позже, а летом — значительно раньше.
В летний период в Киеве восход солнца происходит очень рано, что характерно для этого сезона.
В частности, 5 июня 2025 года время восхода солнца было в 04:48.
- 6 июня — 04:48
- 7 июня — 04:47
- 8 июня — 04:47
- 9 июня — 04:46
- 10, 11, 12 июня — 04:46
- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 июня — 04:45
- 20 июня — 04:46
21 июня (день летнего солнцестояния) восход солнца в Киеве будет в 4:46.
- 22, 23 июня — 04:46
- 24, 25 июня — 04:47
- 26, 27 июня — 04:48
- 28, 29 июня — 04:49
- 30 июня — 04:50
Данные свидетельствуют о том, что самый ранний восход солнца в Киеве в 2025 году приходится на середину июня.
Именно в июне наблюдаются самые длинные дни года, солнце восходит в 4:45 — 4:50 утра. После этого, уже в июле, восход солнца постепенно будет сдвигается на более позднее время.
Так, в середине июля рассвет в Киеве будет начинаться в 05:04, а уже в конце месяца — в 05:25.
В августе начало рассвета еще больше сдвинется и будет начинаться в 05:47 (в середине месяца) и в 06:11 (в конце месяца).
Каждому стоит знать, во сколько рассвет в Киеве, поскольку это время полезно для:
- утренних тренировок и прогулок на свежем воздухе;
- фотографов, которые охотятся за идеальным светом;
- путешественников и туристов;
- водителей, которые учитывают изменение освещения во время движения;
- всех, кто хочет начать день в гармонии с естественным ритмом.
Для точного определения, во сколько рассвет в Киеве в конкретный день, лучше всего воспользоваться онлайн-сервисами или мобильными приложениями для прогноза погоды. Они показывают точное время восхода и захода солнца с учетом текущей даты.
Где наблюдать восход солнца в Киеве
В Киеве есть много живописных локаций, откуда открывается великолепный вид на восход солнца.
Самые популярные места столицы, где можно наблюдать утренний рассвет:
- Парк Владимирская горка. Именно здесь расположена смотровая площадка с видом на реку Днепр, также будет виден мост Патона и Киево-Печерская лавра. Это очень популярное место среди фотографов и туристов.
- Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Свободы украинского народа (раньше Арка Дружбы народов). Здесь можно наблюдать восход солнца прямо над Днепром — красота невероятная. Вы сможете наблюдать утреннюю панораму Подола, а также посмотреть на мосты и левый берег.
- Парк Наталка (Оболонь). Здесь расположена просторная набережная с прекрасным видом. Идеально подходит для наблюдения за восходом солнца и утренних пробежек.
- Видовая площадка на Печерске (возле музея ВОВ или Лавры). Отсюда открывается красивый вид на столицу.
- Днепровские кручи. Здесь также открывается великолепный пейзаж.
Если хотите сделать красивое фото рассвета, специалисты советуют приходить на выбранное место за 15–20 минут до восхода, чтобы зафиксировать всю красоту и увидеть полную палитру цветов неба.