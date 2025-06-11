Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку — інструкція

Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте можлива і зворотна операція — надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone і lifecell. У Київстара існує лише технологічна можливість розподілення коштів між мобільними номерами.

Як переказати кошти з номера телефону на банківську карту — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Способи переказу коштів

Поповнення банківської картки з мобільного рахунку — це можливість повернення оператором невикористаних коштів споживачеві з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів, згідно з пунктом 76 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, № 295 від 11 квітня 2012 року.

Зараз дивляться

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів, які залежать від вашого оператора зв’язку:

за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, lifecell);

через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у lifecell).

Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, абоненти Vodafone можуть скористатися послугами EasyPay. Абоненти lifecell можуть також використовувати платіжний сервіс Paycell.

Варто зазначити, що у Vodafone послуга переказу коштів з мобільного рахунку на банківську картку доступна лише для ідентифікованих абонентів передплати. Також тут діють обмеження щодо здійснення платежів, зокрема:

мінімальна сума поповнення становить 1 грн;

максимальна сума поповнення (з урахуванням можливої комісії) становить 2900 грн;

максимальна кількість операцій, на одні реквізити, не може перевищувати 3-х операцій на добу;

максимальна сума поповнень протягом календарного місяця становить 2900 грн включаючи комісію;

мінімальний залишок на балансі після здійснення поповнення — 1 грн;

для реєстрації номера абонента передплаченого зв’язку варто скористатися сервісом ДІЯ у My Vodafone магазину Vodafone.

Надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:

завантажте потрібний вам додаток;

після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);

(Vodafone) або (lifecell); введіть номер банківської картки, на яку хочете перерахувати кошти;

зазначте номер телефону та суму;

для підтвердження операції вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.

Обмеження на поповнення банківських карток з мобільного рахунку варіюються залежно від оператора зв’язку і становлять від 1 до 1000 гривень на добу. При цьому кількість операцій на день зазвичай обмежена трьома. Важливо, що за місяць можна провести платіж не більше ніж на 3 тис. грн.

Абоненти передплаченого зв’язку від lifecell зможуть перевести з мобільного рахунку на банківську карту до 6000 грн на місяць. Причому максимальна сума, яку можна перевести за один раз, складає 1200 грн.

Нагадаємо, що компанія Київстар припинила роботу послуги Смарт-Гроші ще у 2022 році. Зараз існує лише технологічна можливість розподілення коштів між мобільними номерами Київстар. Зробити це можна за допомогою комбінації *124*сума*номер телефону #.

Гроші з мобільного рахунку на банківську карту абоненти Київстар переказати не можуть.

Переказ коштів через сайти абонентів

Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти lifecell.

Для цього, вам необхідно:

зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell);

(lifecell); ввести реквізити для переказу та суму;

зазначити номер телефону, з якого спишуться кошти;

вам на телефон надійде СМС з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.

Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.

Зазвичай, кошти з мобільного рахунку зараховуються на банківську картку протягом кількох секунд. Однак, якщо переказ здійснюється у вихідні або святкові дні, то термін зарахування може збільшитися до трьох діб.

Варто зазначити, що розмір комісії за таку операцію встановлюється кожним мобільним оператором індивідуально, тому перед здійсненням переказу рекомендуємо уточнити деталі у свого оператора.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.