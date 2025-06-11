Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция

Сегодня существует много способов пополнить мобильный счет. Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Vodafone и lifecell. При этом у Киевстара существует лишь технологическая возможность распределения средств между мобильными номерами.

Как перевести средства с номера телефона на банковскую карту — читайте в материале Фактов ICTV.

Способы перевода средств

Пополнение банковской карты с мобильного счета — это возможность возврата оператором неиспользованных средств потребителю с использованием финансовых услуг, предоставляемых в соответствии с требованиями законодательства о платежных системах и переводе средств, согласно пункту 76 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, № 295 от 11 апреля 2012 года.

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Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, и они зависят от вашего оператора связи:

с помощью специализированного платежного сервиса (доступно для абонентов Vodafone и lifecell);

через официальный сайт мобильного оператора (доступно в lifecell).

Также у каждого из операторов есть специальные мобильные приложения, через которые тоже можно осуществить эту операцию. Например, абоненты Vodafone и lifecell могут воспользоваться услугами EasyPay.

Абоненты lifecell могут также использовать платежный сервис Paycell.

В Vodafone услуга перевода средств с мобильного счета на банковскую карту доступна только для идентифицированных абонентов подписки. Также здесь действуют ограничения по осуществлению платежей, в частности:

минимальная сумма пополнения составляет 1 грн;

максимальная сумма пополнения (с учетом возможной комиссии) составляет 2900 грн;

максимальное количество операций, на одни реквизиты, не может превышать 3-х операций в сутки;

максимальная сумма пополнений в течение календарного месяца составляет 2900 грн включая комиссию;

минимальный остаток на балансе после осуществления пополнения — 1 грн;

для регистрации номера абонента предоплаченной связи стоит воспользоваться сервисом ДІЯ в My Vodafone магазин Vodafone .

Отправка средств с помощью мобильного приложения для всех абонентов одинаковая:

скачайте нужное вам приложение;

после регистрации и авторизации в приложении перейдите во вкладку Перевод со счета (Vodafone) или Перевод на карту (lifecell);

(Vodafone) или (lifecell); введите номер банковской карты, на которую хотите перечислить средства;

укажите номер телефона и сумму;

для подтверждения операции вам на телефон придет сообщение-код, который необходимо будет ввести.

Готово! Средства перечислены на банковскую карточку.

Ограничения на пополнение банковских карт с мобильного счета варьируются в зависимости от оператора связи и составляют от 1 до 1000 гривен в сутки. При этом количество операций в день обычно ограничено тремя. Важно, что за месяц можно провести платеж не более чем на 3 тыс. грн.

Абоненты предоплаченной связи от lifecell смогут перевести с мобильного счета на банковскую карту до 6000 грн в месяц. Причем максимальная сумма, которую можно перевести за один раз, составляет 1200 грн.

Напомним, что компания Киевстар прекратила работу услуги Смарт-Деньги еще в 2022 году. Сейчас существует только технологическая возможность распределения средств между мобильными номерами Киевстар. Сделать это можно с помощью комбинации *124*сумма*номер телефона #.

Деньги с мобильного счета на банковскую карту абоненты Киевстар перевести не могут.

Перевод средств через сайты абонентов

Перевести деньги с мобильного счета через официальный сайт мобильного оператора смогут лишь абоненты lifecell.

Итак, вам необходимо:

зайти на сайт абонента и среди категорий найти Перевод на карту (lifecell);

(lifecell); ввести реквизиты для перевода и сумму;

указать номер телефона, с которого спишутся средства;

вам на телефон придет СМС с кодом, который вы должны ввести в поле на сайте.

Учтите, что каждый оператор за услугу переведения средств на банковскую карту взимает комиссию.

Обычно, средства с мобильного счета зачисляются на банковскую карту в течение нескольких секунд. Однако, если перевод осуществляется в выходные или праздничные дни, то срок зачисления может увеличиться до трех суток.

Стоит отметить, что размер комиссии за такую операцию устанавливается каждым мобильным оператором индивидуально, поэтому перед осуществлением перевода рекомендуем уточнить детали у своего оператора.

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