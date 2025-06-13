Дозвуковий штурмовик Су-25: характеристики, озброєння, сфера використання

Росія активно застосовує штурмовики Су-25 у війні проти України з 2014 року, а особливо від початку повномасштабного вторгнення у 2022-му.

Ці літаки відіграють важливу роль у забезпеченні вогневої підтримки російських наземних військ.

13 червня російські джерела повідомили про аварію Су-25. Пілота нібито врятували.

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Українська сторона ситуацію поки не коментувала.

Про характеристики штурмовика Су-25 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дозвуковий штурмовик Су-25: характеристики

За даними звіту Military Balance 2021, Україна на кінець 2021-го мала 31 такий літак. У червні 2024 року штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ адаптували для застосування високоточних французьких авіабомб AASM HAMMER.

Су-25 – це радянський і російський штурмовик, розроблений для безпосередньої підтримки сухопутних військ. Його конструкція і характеристики роблять його одним із найвідоміших і найефективніших літаків такого класу.

Су-25 має потужне бронювання, яке захищає пілота і життєво важливі системи від вогню стрілецької зброї та уламків.

Два турбореактивні двигуни Р-195 (або їхні модифікації) забезпечують літаку високу тягу і маневровість. Розташування двигунів у окремих мотогондолах підвищує живучість літака.

Штурмовик оснащений широким спектром озброєння, наприклад, некерованими ракетами, бомбами, контейнерами з НУРСами, а також керованими ракетами. Це дозволяє ефективно знищувати різноманітні наземні цілі.

Су-25 обладнано сучасними системами наведення, що дозволяють атакувати цілі як вдень, так і вночі, у складних метеоумовах.

Завдання та можливості літака Су-25

Основним завданням Су-25 є надання вогневої підтримки наземним силам. Він може знищувати танки, бронетехніку, артилерійські системи, укріплення і живу силу противника.

Су-25 здатний знищувати наземні цілі з високою точністю, використовуючи різноманітне озброєння. Літак може виконувати завдання розвідки, передаючи інформацію про противника на командний пункт.

Завдяки бронюванню і дублюванню систем, Су-25 здатний витримувати значні пошкодження і продовжувати виконання бойового завдання. Широкий спектр озброєння і засобів наведення дозволяє використовувати Су-25 для вирішення різноманітних завдань. Літак відносно простий в експлуатації та обслуговуванні.

Технічні характеристики дозвукового штурмовика Су-25:

Екіпаж – 1 пілот

Довжина – 15,36 м

Розмах крил – 14,36 м

Висота – 4,8 м

Площа крила – 30,1 м ²

Маса порожнього – 9 315 кг

Маса спорядженого – 11 600 кг

Максимальна швидкість – 950 км/год

Максимальна висота бойового застосування – 5 000 м

Нормальне бойове навантаження – 1 400 кг

Максимальне бойове навантаження – 4 400 кг

Скільки бомб несе Су-25

Цей штурмовик спроможний ефективно здійснювати вогневе ураження наземних цілей, застосовуючи бомбово-ракетне озброєння вагою до 4,5 тонни, а також ведення вогню з 30-міліметрової автоматичної гармати, забезпечуючи просування наземних військ.

Су-25, озброєння:

двоствольна гармата ГШ-2-30, калібр 30 мм, боєкомплект – 250 снарядів;

на 10 точках підвіски можуть бути: АБ-100, АБ-250, БЕТАБ-500, РБК-250, РБК-500, КМГУ-2, ЗБ-500;

кероване ракетне озброєння: повітря-повітря Р-60(60М); повітря-поверхня Х-25МЛ/МЛП, Х-29Л і С-25Л;

некероване ракетне озброєння: С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-13 (122 мм), С-24Б/ОФМ (240 мм), С-25ОФ/ОФМ (340 мм).

Недоліки штурмовика Су-25

Штурмовик Су-25, попри свою популярність і тривале використання, має низку недоліків, які особливо актуальні в сучасних умовах ведення бойових дій.

Основні недоліки Су-25:

Літак було розроблено у 70-х роках минулого століття, тож багато його систем та озброєння морально застаріли. Це стосується, зокрема, авіоніки, засобів зв’язку та деяких видів озброєння.

Літак має відносно низьку швидкість і маневреність порівняно з сучасними винищувачами та штурмовиками. Це робить його вразливим для сучасних засобів протиповітряної оборони.

Невеликий внутрішній об’єм паливних баків обмежує радіус дії штурмовика, що зменшує його ефективність у виконанні завдань на великих відстанях.

Хоча Су-25 може нести деякі види керованого озброєння, його можливості в цьому плані обмежені порівняно з сучасними штурмовиками.

Скільки літаків Су-25 у Росії

За інформацією Defence Express на 2021 рік Росія мала 193 дозвукових штурмовика Су-25. Але наразі їх кількість менша, через те, що українські сили протиповітряної оборони регулярно збивають ці літаки.

28 серпня 2024 року захисники України з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу продемонстрували свою високу майстерність, збивши російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку. Це перший збитий літак на рахунку цієї бригади від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше, 23 липня, бійці окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка також успішно збили Су-25 на Покровському напрямку.

А 7 липня ті ж воїни-зенітники довели свою ефективність, знищивши ще один штурмовик Су-25, який намагався атакувати українські позиції.

8 лютого 2024 року бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ще один російський штурмовик Су-25, цього разу на Торецькому напрямку.

Джерела: Milinarnyi; Державний музей авіації

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