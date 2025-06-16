Як отримати громадянство Болгарії українцям: способи

Положення та етапи отримання громадянства регулює закон про болгарське громадянство. Саме в ньому описуються імміграційні програми.

До 2022 року можна було стати громадянином Болгарії за програмою інвестицій.

Зараз скористатися цією програмою не вдасться, оскільки її призупинено.

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Факти ICTV дізнавалися, як отримати громадянство Болгарії українцям і які документи для цього потрібні.

Як отримати громадянство Болгарії: способи

На жаль, українці не зможуть отримати громадянство Болгарії за прискореною програмою, відповідно до статті 13А Закону про болгарське громадянство.

Це пов’язано з тим, що громадяни України, які втекли від війни, не є в юридичному сенсі біженцями. Вони набувають право на тимчасовий захист.

Відповідно до Закону про болгарське громадянство, отримати громадянство за прискореною програмою можна лише в тому разі, якщо людину переслідують за національною ознакою або вона потребує політичного притулку.

Один із найпростіших способів стати громадянином цієї країни – походження. Якщо ваші батьки є громадянами Болгарії, то ви маєте право отримати громадянство.

Якщо ви народжені на території країни, то також маєте право стати громадянином Болгарії (за певних умов).

Дитина, яка народилася на території Болгарії, не може стати її громадянином. Це можливо тільки в тому випадку, якщо у батьків немає громадянства або дитина не може успадкувати їхній статус.

Для того, щоб стати громадянином Болгарії шляхом натуралізації, доведеться прожити на території країни понад п’ять років. Необхідно мати права резидента, оформлену візу, посвідку на постійне проживання (ППП).

Як отримати болгарське громадянство за репатріацією

Можна скористатися програмою репатріації. Але в такому разі доведеться відновлювати статус через підтвердження власного коріння.

Щоб отримати громадянство за репатріацією, необхідно виконати певні вимоги держави:

потрібно проживати на території країни;

мати постійний дохід;

володіти мовою;

надати документи кровних предків болгарського походження (батьки, бабуся, дідусь).

Громадянство Болгарії: як отримати за натуралізацією

Натуралізація – один із найпоширеніших способів отримання болгарського громадянства для іноземців. Для цього потрібно безперервне законне проживання на території Болгарії протягом щонайменше п’ять років.

Способи натуралізації:

Навчання. Якщо студент зарахований до місцевого ВНЗ, то він може отримати дозвіл на перебування.

Якщо студент зарахований до місцевого ВНЗ, то він може отримати дозвіл на перебування. Працевлаштування . Усі громадяни ЄС можуть без обмежень працевлаштовуватися на території країни. Однак попередньо необхідно знайти відповідні вакансії. Тільки на підставі трудового договору та дозволу на робочу діяльність можна оформити ППП.

. Усі громадяни ЄС можуть без обмежень працевлаштовуватися на території країни. Однак попередньо необхідно знайти відповідні вакансії. Тільки на підставі трудового договору та дозволу на робочу діяльність можна оформити ППП. Людина може натуралізуватися, відкривши бізнес на території країни. Але для цього потрібно мати адресу в Болгарії, і перевести капітал на відкритий рахунок у місцевому банку. Їй все одно доведеться доводити знання мови та інтеграцію в суспільство.

на території країни. Але для цього потрібно мати адресу в Болгарії, і перевести капітал на відкритий рахунок у місцевому банку. Їй все одно доведеться доводити знання мови та інтеграцію в суспільство. Шлюб із громадянином цієї країни – це один із поширених способів натуралізації. Для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином Болгарії, термін проживання в країні – 3 роки.

Перелік документів для отримання болгарського громадянства

Незалежно від обраного способу, під час подання заяви на отримання болгарського громадянства зазвичай потрібно надати такий пакет документів:

заява встановленого зразка;

дійсний паспорт;

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

документи, що підтверджують болгарське походження (за наявності);

довідка про відсутність судимості;

медична довідка;

документи, що підтверджують легальне проживання в Болгарії (посвідка на проживання);

документи, що підтверджують володіння болгарською мовою.

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