Допомога українцям, які залишилися в Україні: чи виплачується та як відрізнити від шахрайства

Українці, які залишилися в Україні, можуть отримати допомогу. Проте останнім часом у соціальних мережах шириться інформація про фейкові виплати для українців під час війни 2025. Аферисти використовують цілу низку маніпулятивних ознак: спотворені голоси відомих телеведучих, яскраві заголовки та нібито швидкі методи отримання коштів за кілька кліків.

Що відомо про виплати для українців, як відрізнити фейкові виплати від аферистів та яку небезпеку вони можуть нести для суспільства — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що відомо

Наразі діє безліч програм підтримки для ВПО та інших категорій осіб, які залишаються під час війни в в Україні та знаходяться у тяжкому становищі.

Зараз дивляться

Наприклад:

Державна допомога (2 000 грн для дорослих і 3 000 — для дітей та осіб з інвалідністю). Виплати від Червоного Хреста (допомога сім’ям зниклих безвісти, на відновлення житла). З квітня 2025 року Червоний Хрест запровадив видачу спеціальних грошових ваучерів для підтримки населення. Виплати від Юнісеф. Зараз виплачують кошти лише тим, хто подав заявку у 2024 році. Агентство ООН Всесвітня продовольча програма ООН Норвезька рада у справах біженців ( NRC прийом заявок на отримання грошової допомоги завершився в травні. Естонська рада у справах біженців (допомога на опалення виплачується наразі тим, хто подав заявку у 2024 році). Через велику кількість звернень, наразі нові заявки не приймаються.

Найчастіше кошти перераховують тим, хто проживає в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Важливо розуміти, що враховують різні критерії вразливості, зокрема втрату годувальника, втрату житла або його значні руйнування, інвалідність або тяжкий стан здоров’я, одиноку матір/батька з неповнолітніми дітьми тощо.

Допомога українцям, які залишилися в Україні: що не так із виплатами

Останнім часом почастішали випадки шахрайства з оформленням фінансової допомоги та фейковими виплатами.

Аферисти користуються тяжким становищем, у якому опинилися українці через військові дії та пропонують різні види допомоги:

фінансова допомога від міжнародної організації;

компенсація від держави;

соціальні та благодійні виплати тощо.

Шахраї можуть обіцяти компенсацію витрат на будь-які послуги – медичні послуги, оплата комунальних послуг, фінансова допомога ВПО чи людям, що постраждали від воєнних дій. Цей перелік не є вичерпним, тому варто бути дуже уважними, перевіряти інформацію та користуватися офіційними джерелами.

Обережно фейк — на що звернути увагу

У соцмережах все частіше можна побачити відео, на яких обіцяють виплати всім українцям (не тільки ВПО), якщо вони виконають певні дії.

Найчастіше уявними коштами людей змушують підписуватися на телеграм-канали або сторінки в соціальних мережах. Мовляв, після цього кроку прийде заявка для реєстрації, а слідом – і самі кошти. Однак метою таких кроків може бути банальний приріст живої аудиторії в соцмережах.

Важливо, що з більш ніж 20 схожих відео в Tik Tok після перегляду контенту нам пропонують зайти в шапку профілю (невеликий блок над стрічкою користувача, куди можна додати аватар, нік, ім’я, опис діяльності, посилання).

Під різними відео та різними обліковими записами посилання переправляє тільки на один канал в Telegram.

На ньому майже немає інформації про виплати для українців. Зате – багато новин та більш ніж 200 тис. підписників.

Вгорі каналу є закріплене повідомлення під назвою Виплати для українців. Перейшовши по ньому можна побачити, що всі ці виплати – це всім відома збірка отримання допомоги від ООН, Дії, Червоного Хреста тощо.

Тобто, канал пропонує подати заявку на перевірені види фінансової допомоги, але вони стосуються не усіх українців, але тільки ВПО. До того ж, інформація не є новою. Важливо розуміти, що маніпулятивними відео та заголовками можна не лише набрати аудиторію в соцмережах, а й вивести ваші кошти.

Спекулюючи на темах грошової допомоги, низка посилань в соцмережах можуть перевести вас в інтернет-банкінг і т. д, щоботримати дані вашої картки або номер телефону.

У такий спосіб можна з легкістю зайти до справжнього інтернет-банку та вивести гроші з рахунку.

Тому важливо чітко перевіряти, які заявки ви заповнюєте та за якими посиланнями в соцмережах переходите. Подавайтеся тільки на перевірені ресурси (на сайтах офіційних міжнародних представництв).

У Червоному Хресті повідомили, що у Telegram поширюють шахрайські повідомлення від імені Українського Червоного Хреста — обіцяють ваучери на покупки в Аврорі й просять ввести персональні дані. Це фейк! Не переходьте за посиланням. Червоний Хрест не збирає дані через сторонні сайти — перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах.

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