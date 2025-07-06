РФ вивела в Чорне море два носії Калібрів: скільки ракет на бортах

Станом на 06.00 6 липня 2025 року в Чорному морі чергують два ворожі кораблі з крилатими ракетами на бортах.

Загальний залп складає вісім ракет.

До речі, ще вчора російських кораблів у Чорному морі взагалі не було.

Зараз дивляться

Кораблі РФ у Чорному морі 6 липня: що відомо

– У Чорному морі два ворожі кораблі, два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до восьми ракет, – йдеться у повідомленні Військово-Морських Сил ЗС України.

Повідомляється також, що у Азовському морі ворожих кораблів немає.

У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет Калібр.

Прохід чер ез Керченськ у проток у

У ВМС ЗСУ також повідомили, що за добу на користь РФ прохід через Керченську протоку здійснили:

у Чорне море – 7 суден, із них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

в Азовське море – 4 судна.

– РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), відключаючи системи автоматичної ідентифікації, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні і на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ВМС ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.