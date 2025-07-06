РФ вивела в Чорне море два носії Калібрів: скільки ракет на бортах
Станом на 06.00 6 липня 2025 року в Чорному морі чергують два ворожі кораблі з крилатими ракетами на бортах.
Загальний залп складає вісім ракет.
До речі, ще вчора російських кораблів у Чорному морі взагалі не було.
Кораблі РФ у Чорному морі 6 липня: що відомо
– У Чорному морі два ворожі кораблі, два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до восьми ракет, – йдеться у повідомленні Військово-Морських Сил ЗС України.
Повідомляється також, що у Азовському морі ворожих кораблів немає.
У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет Калібр.
Прохід через Керченську протоку
У ВМС ЗСУ також повідомили, що за добу на користь РФ прохід через Керченську протоку здійснили:
- у Чорне море – 7 суден, із них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- в Азовське море – 4 судна.
– РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), відключаючи системи автоматичної ідентифікації, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні і на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ВМС ЗСУ